Mächtig gutes Quartal von MAG Silver und Endspurt beim Minenbau!

Mit einem hervorragenden Ergebnis konnte MAG Silver das vergangene dritte Quartal, welches zum 30.09.2021 endete, abschließen und spurtet auf seinem Vorzeigeprojekt ‚Juanicipio‘ in Siebenmeilenstiefeln in Richtung Eigenproduktion.

ein regelrechter Reigen an exzellenten Nachrichten liefert der noch ‚Toll Milling‘-Produzent MAG Silver (WKN: 460241), der kurz vor seiner eigenen Produktion steht! Damit festigt der Silberproduzent seine herausragende Markt-Position immer mehr.

Spitzenergebnis im abgelaufenen Quartal!

Durch die Erzmenge von 57.127 Tonnen, welche über die Fresnillo-Anlage verarbeitet wurde, konnte der Produktions-Durchsatz um 28 % gegenüber dem Vorquartal mit 44.435 Tonnen gesteigert werden. Schlussendlich konnten aus dem hochgradigen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 418 g/t Silber 619.791 Unzen Silber, 933 Unzen Gold, 232 Tonnen Blei und 312 Tonnen Zink produziert werden.

Quelle: MAG Silver

Summa Summarum ergab der Verkauf der Vorproduktion hervorragende 14.684.000 USD, aus denen einen Bruttogewinn von 3.477.000 USD generiert wurde, wenn die Be- und Verarbeitungskosten sowie die Bergbau- und Transportkosten in Abzug gebracht werden. Ein MEGA-starkes Ergebnis, das MAG Silver damit im dritten Quartal eingefahren hat.

Auch auf 9-Monatssicht liest sich das Ergebnis hervorragend! Denn mit insgesamt 137.957 Tonnen Erz mit einem durchschnittlichen Silbergehalt von 410 g/t, konnten in der Fresnillo-Anlage 1.455.497 Unzen Silber, 2.334 Unzen Gold, 502 Tonnen Blei und 719 Tonnen Zink produziert und verkauft werden.

Hierdurch konnten 36.025.000 USD erlöst werden, was nach Abzug von Be- und Verarbeitungskosten sowie Abbau- und Transportkosten einen hervorragenden Bruttogewinn von 28.289.000 USD ergab.

Dieser Ertrag leistet nicht nur einen wichtigen Beitrag zum Cashflow, sondern zudem, und das ist vielleicht sogar noch wichtiger, einen bedeutenden Teil des anfänglichen Projektkapitals sowie zur Verringerung des Risikos für die metallurgische Leistung von ‚Juanicipio‘.

Hervorragende Kapitalausstattung!

Zum Ende des dritten Quartals verfügt MAG Silver über einen soliden Cash-Bestand von 31.707.000 USD. Quasi ‚on top‘ steht dem Unternehmen ein sofort verfügbarer Kreditrahmen in Höhe von 40.000.000 USD, den die Bank of Montreal zur Verfügung stellt. Damit ist MAG Silver auch finanziell bestens ausgestattet, um sowohl sein Mexiko als auch sein US-Projekt mit Vollgas weiter voranzutreiben.

‚Juanicipio‘ kurz vor Produktionsbeginn!

Riesenfortschritte gibt es vor allem im abgelaufenen dritten Quartal beim Bau der Aufbereitungsanlage ‚Juanicipio‘, welche mit einer Tageskapazität von 4.000 Tonnen pro Tag zum Jahresende 2021 in Betrieb gehen soll. Aktuell sieht alles danach aus, dass der Übergang vom Bau zur Inbetriebnahme planmäßig erfolgt.

So wurden umfangreiche Tests für die wichtigsten Prozessanlagesysteme durchgeführt, wobei keine Störungen festgestellt wurden. Sofern der Anschluss an das mexikanische Stromnetz gelingt, und danach sieht es aktuell aus, steht einer kurzfristigen erfolgreichen Inbetriebnahme nichts im Wege.

Mächtig gute Fortschritte auch von der Explorationsfront!

Äußerst erfolgreich geht es auch bei der Exploration auf den beiden Projektgebieten ‚Juanicipio‘ und ‚Deer Trail‘ voran. Alleine fünf Bohrgeräte drehen sich auf dem Projektgebiet ‚Juanicipio‘, bei dem insbesondere durch ‚Infill‘- und ‚Step-out‘-Bohrungen das Adersystem ‚Valdecanas‘ (einschließlich der unabhängigen Erkundung der Aderfamilie ‚Venadas‘ und ‚Anticipada‘) näher erkundet werden soll.

Dabei lieferten Ergebnisse wieder sensationelle Treffer mit 3,3 g/t Gold, 1.356 g/t Silber sowie 0,4 % kombiniertes Blei und Zink über eine wahre Mächtigkeit von 5,2 m.

Ebenfalls konnte aufgrund der bisherigen Explorationsergebnisse schon eine detaillierte und zuverlässige Modellierung der hochgradigen Silberressource in oberen Teilen der ‚Valdecanas‘-Zone erstellt werden. Und das ist von signifikanter Bedeutung, da dieser genau der Bereich ist, der in den ersten Jahren abgebaut werden soll! Obendrein konnte eine verbesserte Modellierung der kontinuierlichen Mineralisierung der Zone ‚Valdecanas Deep‘ und der ständig wachsenden ‚Anticipada‘-Ader ermöglicht und bestätigt werden.

Aber auch das in Utah (USA) gelegene ‚Deer Trail‘-Projekt gibt mit fortschreitender Exploration immer mehr hochkarätige Mineralisierung preis. Denn mit Abschluss des ‚Phase 1‘-Bohrprogramms konnten alle drei geplanten Ziele, deren Erschließung hiermit verbunden waren, erfolgreich abgeschlossen werden. So konnte das Vorhandensein eines dicken Abschnitts an günstigem Karbonat-Grundgestein unterhalb der Mine von ‚Deer Trail‘ sowie die Entdeckung einer hochgradigen Mineralisierung, die mit diesen Strukturen in Verbindung stehen, eindrucksvoll bestätigt werden.

Aktuell läuft das ‚Phase 2‘-Bohrprogramm über 5.000 Bohrmeter, um die in ‚Phase 1‘ gewonnenen Explorationsergebnisse mit weiteren objektiven Nachweisen zu versehen.

https://www.youtube.com/watch?v=GFxQ0b-wFYw

Fazit:

Ein hervorragendes Quartal liegt hinter MAG Silver (WKN: 460241) und noch viele weitere erfolgreiche stehen unmittelbar bevor. Denn das schuldenfreie Unternehmen wird schon im kommenden Jahr seine Vollproduktion erreichen, und dabei alle wichtigen ‚Green Energy‘-Metalle wie Silber, Zink, Blei, Kupfer und sogar Gold produzieren.

Da das Unternehmen in der Vergangenheit bereits Interesse an Dividendenausschüttungen signalisiert hat, könnte dieser Aktionärswunsch schon schneller in Erfüllung gehen als viele Denken. Wir selbst rechnen bereits in den kommenden zwei Jahren mit regelmäßigen Dividendenzahlungen.

Noch kurzfristiger rechnen wir aufgrund der Vielzahl der gleichzeitig laufenden Aktivitäten mit einem verstärkten Nachrichtenaufkommen, wobei natürlich spätestens mit Produktionsbeginn ein ganz neues Kapitel in der Firmengeschichte aufgeschlagen wird. Spätestens dann wird das Unternehmen neu bewertet werden müssen, was den Aktienkurs explodieren lassen sollte!

