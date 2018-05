"Made in Germany": Deutsche Produkte in Europa stark nachgefragt

Das politisch wie auch wirtschaftlich dominierende Thema in dieser Woche ist zweifellos der Ausstieg der USA aus dem Atomabkommen mit Iran. Am Dienstagabend kündigte US-Präsident Donald Trump den Deal – und erntete heftige Kritik. Das Atomabkommen kam 2016 zustande und hatte den Zweck, Iran von der Entwicklung einer Atomstreitmacht abzuhalten. Die einstigen Vertragspartner Frankreich, Deutschland und Großbritannien wollen auch nach der Kündigung durch Trump den Vertrag aufrechterhalten.Aus wirtschaftlicher Sicht könnten von Trumps Entscheidung vor allem Energieversorger mittelbar betroffen sein: Mit einer Fördermenge von 3,8 Millionen Barrel pro Tag, ist Iran weltweit der drittgrößte Exporteur von Erdöl – hinter Saudi-Arabien und dem Irak (Kündigung des Atom-Abkommens – Die Verlierer aus wirtschaftlicher Sicht). Sollte Trump tatsächlich, wie schon angekündigt, die „höchste Stufe von Wirtschaftssanktionen“ gegen Iran durchsetzen wollen, könnte sich dies schon bald ändern. Eine Reaktion folgte prompt: Der Ölpreis stieg auf ein dreieinhalb Jahreshoch. Die Kurse von US-Staatsanleihen haben sich am Dienstag nach dem beschlossenen US-Ausstieg mit leichten Verlusten präsentiert. Am deutschen Rentenmarkt hat sich die Nachricht hingegen nicht groß bemerkbar gemacht. Das dürfte auch daran liegen, dass die Handelsbeziehungen von Deutschland zum Iran noch nicht so stark ausgeprägt sind. Deutschland ist aktuell zwar der fünftgrößte Import-Handelspartner des Iran, das reale Handelsvolumen ist aber vergleichsweise überschaubar. 2017 importierte Teheran Güter im Gesamtwert von rund 70 Milliarden US-Dollar. Auf Deutschland entfiel dabei lediglich ein Anteil von vier Prozent.Anleger blicken deshalb hierzulande vielmehr auf die Konjunkturdaten: Anfang der Woche hat das Statistische Bundesamt die vorläufigen Zahlen für das erste Quartal vorgelegt. Daraus geht hervor, dass vor allem die starke Nachfrage aus der Europäischen Union nach „Made in Germany“ den deutschen Export in den ersten drei Monaten des Jahres am Laufen hielt. Insgesamt wurden im ersten Quartal Waren im Wert von 327,9 Milliarden Euro ausgeführt – knapp drei Prozent mehr als im Vorjahreszeitraum. Die Importe stiegen ebenfalls um knapp drei Prozent. Rückgänge gab es jedoch im Handel mit Großbritannien und den USA. Hier spielt nicht zuletzt die Unruhe durch den Handelskonflikt der USA mit Europa und China eine Rolle.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.