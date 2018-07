Macy´s: Was für eine Performance…

Die #Aktie des größten US-Warenhausbetreibers Macy´s befindet sich seit November 2017 in einem stetigen Aufwärtstrend. Innerhalb sieben Monate konnten Kurse bis an den Bereich der 200-Tagelinie erreicht werden. Dies entspricht einem Wertzuwachs von über 130% im genannten Zeitraum. Im Wochenchart ist seitdem eine Konsolidierung erkennbar, die aktuell auf Schlusskursbasis zwischen $40,21 und $36,12 stattfindet.

Die Bullen scheinen nun erneut einen Angriff auf den etablierten horizontalen Widerstand zu unternehmen (siehe Tageschart). Falls es Ihnen gelingt, diesen nachhaltig zu überwinden und auch die 200-Wochenlinie bei $40,66 signifikant hinter sich zu lassen, wird neues bulllisches Potenzial freigesetzt. Die nächsten Widerstände sind dann im Bereich der nächsten horizontalen Begrenzung im bei $44,65 (Wochenchart) bzw. bei $44,87 (Tageschart).

Falls sich die Marktteilnehmer mit dem Widerstand bei $40,21 jedoch schwer tun, ist auch ein erneuter Rücksetzer an das 50%-Retracement und darüber hinaus an die aufsteigende Trendbegrenzung im Tageschart nicht ausgeschlossen. Dies gilt es besonders ob der starken Performance der letzten Monate zu beachten.

ARISTA NETWORK: Sorgen die Zahlen für den Ausbruch?

Macy's - Wochenchart-









Macy's - Tageschart-Haben Sie schon mal daran gedacht, das Traden systematisch zu erlernen? Ich habe die Trading-Ausbildung der Formationstrader im Rahmen des Mentor-Programms absolviert und das war der entscheidende Faktor für meinen Trading-Erfolg. Mehr über das Formationstrader-Mentorprogramm und wie Sie Ihre Trading-Fertigkeiten auf ein signifikant höheres Level bringen, erfahren Sie hier

weitere Empfehlungen für Sie:

S&P500: Konsolidierung im Aufwärtstrend zu erwarten! hier

Air France - KLM: Leichtes Spiel für die Bären? hier

Gold: Kurzfristig entscheidende Marke hier

Bitcoin: Bald wieder über 10K? hier

Dow Jones: Bullen weiterhin am Drücker hier

Facebook: hier

Twitter: hier

Wenn Sie mögen, bleiben Sie uns Formationstrader bitte gewogen.

Markus Janssen

Gerne beantworte ich Ihnen Ihre Fragen. Schreiben Sie mir gerne unter mj@formationstrader.de.

Über den Autor:

Dr. Hamed Esnaashari ist Humanmediziner und Facharzt für Chirurgie. ­Seine Leidenschaft für die Finanzmärkte mit dem Schwerpunkt Edel­metalle entdeckte er bereits im Studium. In den Jahren seines aktiven Handels entwickelte er das Formationstrader-Handelssystem, dass er später mit seinem Geschäftspartner Silvio Graß verfeinerte.

Als Gründer der Formationstrader GbR analysiert er in seinen täglichen ­Videos die Rohstoff-, und Finanzmärkte. Gemeinsam mit Silvio Grass ­bietet er privaten und institutionellen Börsenteilnehmer ein Investment- und ­Trading-Coaching.

Neben seinen Tätigkeiten an den Finanzmärkten ist er Mitbegründer und Finanzleiter der in Hong Kong ansässigen Firma „LTB Limited“, die eine neuartige Traingsbox inklusive Curriculum für Studierende und Chirurgen/-innen in der Weiterbildung produziert.

Über das Unternehmen:

Formationstrader - der Kanal für regelmäßige Analysen und Erklärungen zum Thema Börse. Die charttechnischen Analysen können sich mit Rohstoffen, Aktien, Währungen oder Indizes beschäftigen. Die Formationstrader bieten ein Ausbildungsprogramm - das Mentorprogramm für aktive Investor, Trader, und Daytrader - an.

Weiter Informationen finden Sie auf der Webseite www.formationstrader.de