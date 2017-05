Macron und DAX 12.800 – nur der Anfang?

Macron gewählt – und jetzt geht es los? Wir bei Feingold Research könnten uns vorstellen, dass der Sieg eher das Signal sein wird, an die Seitwärtslinie zu wechseln. Der DAX hat nun wirklich alles drin, was momentan drin sein kann und die Argumente sind verarbeitet. Der Sommer kommt und wir wagen eine Prognose – man wird DAX–Aktien dieses Jahr noch einmal zu Kursen unter 12.000 Zählern bekommen. Früher oder später. Die größeren Korrekturbewegungen der letzten Jahre fanden fast immer im Sommer statt – und dies oft, nachdem vorher Allzeithochs erreicht wurden. In 2011 ging es von Juli bis September über 30% nach unten. Im Jahre 2012 wurde das Jahrestief unter 6.000 (!) Punkten im Juni erreicht.

Im Bullenjahr 2013 gabe es eine etwas moderatere Korrekturbewegung um knapp 10 Prozent von Ende Mai bis Anfang Juli. In 2014 wurde ein vorläufiges Jahreshoch und Allzeithoch knapp über 10.000 Punkten Anfang Juni erreicht, danach korrigierte der DAX bis Anfang August um ca. 11%. Im Jahre 2015 wurde das absolute Jahreshoch und Allzeithoch Mitte April erreicht. Anschließend folgte eine Korrekturbewegung bis Ende August um über 20%. Und auch in 2016 setzte eine Korrekturbewegung Ende April ein, die bis Ende Juni einen Rücksetzer um etwa 11% nach sich zog.

Damals wurde das Tief am 27.06.2016 bei 9214,10 DAX-Punkten erreicht. Seitdem geht es mehr oder weniger geradewegs gen Norden. Mittlerweile knapp 37% Kursgewinn im DAX seit diesem Tag.

Mit Reverse Bonus Cap Zertifikaten ist es möglich, im Falle einer Korrektur, Trendwende oder sogar nur noch leicht ansteigenden Kursen (je nach Barriere) überdurchschnittliche Gewinne zu erzielen. Nachfolgend eine Auswahl von aktuell interessanten Produkten und mit unterschiedlichen Risikoprofilen mit Laufzeiten Juni, September und Dezember 2017.

WKN Basiswert Barriere Finaler Bewertungstag







HU8AW8 DAX 13000 12.09.2017 HU8HPW DAX 13000 12.09.2017















HU8A5R DAX 13500 12.12.2017 HU8DAM DAX 14000 12.12.2017









Quelle: eigene Recherche HVB