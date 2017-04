Macron sei Dank – Rekordhoch im DAX und Vola-Depot

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

DAX, CAC40 und Co. machen es vor – europäische Aktien erfreuen sich wieder großer Beliebtheit. Das Kursfeuerwerk zu Wochenbeginn könnte sich als Startrampe für weiter steigende Kurse erweisen, nachdem die politischen Risiken in Europa kurzfristig deutlich abgenommen haben. Allerdings sind Euro-Aktien auch schon lange kein Geheimtipp mehr, im Gegenteil. In Unserem Depotwaren wir zuletzt eher long positioniert. Nach dem Rekordlauf beim DAX bleiben wir seitwärts/aufwärts positioniert, planen Rücksetzer jedoch ein. Mehr dazu in der

Gemäß der April-Fondsmanagerumfrage ist die US-Aktienquote in den globalen Fonds derzeit so niedrig wie seit Anfang 2008 nicht mehr. Auf der anderen Seite werden seit Wochen europäische Aktien massiv übergewichtet. Zuletzt kam es zur fünftgrößten Umschichtung von US-Aktien in europäische Papiere seit 1999. Antizyklische Anleger könnten dies als Warnsignal sehen und eine Reduzierung von Euro-Aktien vornehmen.

Wir stellen den Kommentar von Franck Dixmier, Global Head of Fixed Income bei AllianzGI vor:



“Aus der Sicht der Finanzmärkte hat die erste Runde der Präsidentschaftswahlen in Frankreich nicht zum worst case geführt. Die Aussicht auf ein gutes Abschneiden von Le Pen oder eine Stichwahl zwischen Le Pen und Mélenchon hatte in den letzten Wochen zu einer wachsenden Risikoaversion und damit – wenig überraschend – zu stärkerer Nachfrage nach Bunds zu Lasten aller anderen Anleihesegmente in der Eurozone geführt. Die positive Marktreaktion auf das schwache Abschneiden der anti-europäischen Kandidaten überrascht uns daher nicht, jedoch sollten wir uns fragen, wie lange der neuerliche Risikoappetit anhalten wird.

Die Umfragen, die eine Stichwahl Macron und Le Pen in der zweiten Runde ausgingen, deuten mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit auf einen Sieg für Macron hin, und dies ist das Szenario, dass die Märkte heute spielen. Die Aufrufe der Kandidaten der alten Regierungsparteien – Fillon und Hamon – in der zweiten Runde für Macron zu stimmen, stützen diese Hypothese.

In diesem Szenario verlagert sich das entscheidende Ereignis hin zu den Parlamentswahlen im Juni und der Frage, mit welcher Mehrheit der neue Präsident regieren könnte. Wenn Macron seine Tour de Force beendet hat, und möglicherweise zum jüngsten – noch vor einem gewissen Louis Napoleon Bonaparte – Präsidenten gewählt wird, ist es nicht sicher, ob die Dynamik ausreicht, ihm auch eine Mehrheit im Parlament zu verschaffen. Eine Kohabitation, in der die stärkste Fraktion im Parlament nicht den Präsidenten stützt und für jedes Vorhaben individuelle Mehrheiten organisiert werden müssten, ist nicht auszuschließen und würde mit Sicherheit den Elan bremsen, mit dem Macron das europäische Projekt voranbringen möchte.

Vom Ergebnis der Parlamentswahlen her könnten wir uns offensiver – oder defensiver – im Hinblick auf risikotragende Anlagesegmente positionieren. Wenn die Risikoprämie „Frankreich“ verschwindet dürften die Risikoaufschläge im ganzen Euroraum davon profitieren, und – abgesehen von weiterhin schwelenden geopolitischen Risiken – würde nichts mehr einer Korrektur der Überbewertung bei Bunds entgegenstehen.”