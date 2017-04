Macron katapultiert Dax auf neue Allzeithochs

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

So schnell kann es gehen. Noch zum Wochenausklang fand sich der Dax im Korrekturmodus wieder und notierte zwischenzeitlich bereits unterhalb von 12.000 Punkten.Die Furcht vor einem deutlich Sieg Marine Le Pen’s in der ersten französischen Wahlrunde hatte Anleger nicht zuletzt am deutschen Aktienmarkt extreme Zurückhaltung üben lassen. Die Chefin des Front National hatte zuvor mehrfach betont, im Falle Ihrer Präsidentschaftsübernahme die Euro-Mitgliedschaft Frankreichs zur Disposition stellen zu wollen. Mit dem Votum für den Linksliberalen Macron setzt bereits im frühen Handel des heutigen Tages eine fulminante Erleichterungsrally ein, die den Dax im weiteren Handelsverlauf auf neue All-time-Highs jenseits der Marke von 11.400 Punkten hievt. Börsianer allenthalben atmen nun spürbar auf.Zwar kann sich Le Pen als Kandidatin Nummer 2 für die finale Stichwahl platzieren, jedoch empfehlen nahezu alle anderen Parteien ihren Mitgliedern nun in der entscheidenden zweiten Wahlrunde für Macron zu votieren. Damit scheint das Präsidentenamt für Macron nahezu sicher. Entsprechend fulminant fallen die Marktreaktionen aus. Die weltweit wichtigsten Aktienmärkte können markant zulegen, sichere Häfen wie Gold und Langläufer an den Anleihemärkten kommen indes deutlich zurück. Die Finanzmärkte schalten wieder in den Risk-On-Modus.Zur Stunde notiert der Dax bei 12.440 Punkten 3,3 Prozent fester: neues Allzeithoch. Der Euro dreht nach temporär fester Tendenz dagegen wieder in die Verlustzone und weist bei derzeit 1,0861 US-Dollar ein Minus von 0,3 Prozent aus. Gold verliert am späten Nachmittag 0,9 Prozent auf aktuell 1.273 US-Dollar je Feinunze.Tagesaktuelle Analysen und Kommentare zum aktuellen Marktgeschehen sowie zu den einzelnen Anlageklassen finden sich unter https://www.ig.com/de/markt-news-und-analysen