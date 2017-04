Nach Macron-Sieg – die Börsen in Feierlaune

Die Börsen atmen auf. Der Einzug Marine Le Pens in die Stichwahl war als erwartetes Übel eingepreist. Gleichzeitig braucht die Rechtsaussen-Kandidatin im zweiten Wahlgang ein “Trump-Wunder”. Mit zwei Prozentpunkten Vorsprung konnte Macron einen recht deutlichen Sieg eringen. Um 18.00 Uhr werden wir uns die Lage an den Aktien-und Devisenmärkten genau ansehen. –Unser Favorit für die nächsten Tage ist ein Turbo-Bull auf den französischen CAC40 –

Ein stärkeres Abschneiden von Marine Le Pen erschein vielen Analysten möglich. Zudem konnte das Duell Mélenchon versus Le Pen verhindert werden, was an den Börsen gefüchtet wurde. Der Euro legt zum Wochenstart eine Erleichterungsrally hin. Zeitweise klettert die Gemeinschaftswährung zum US-Dollar über 1,09 USD. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim DAX. Den Indikationen zufolge könnte der Leitindex über 12.200 Punkten in die Woche starten. Mit dem kräftigen Plus ist das Rekordhoch in dieser Woche wieder in Reichweite.

