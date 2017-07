„Mach mir den Niedrigzins“

Weitere Suchergebnisse zu "Auden":

Bereits im Juni hatte die US-Notenbankpräsidentin Janet Yellen durchklingen lassen, was die Finanzmärkte neben diversen Zinserhöhungen in diesem Jahr noch von ihr erwarten können. Die zuvor bis aufs äußerte überdehne Bilanz der Fed (aktuell rund 4,5 Bio. USD) soll nach und nach behutsam reduziert werden, die unkonventionelle Geldpolitik damit auch auf dieser Ebene beendet werden. Fürs erste will die Notenbank nun jeden Monat fällige Staatsanleihen über 6 Mrd. USD auslaufen lassen und so den Märkten langsam Liquidität entziehen. Der Schrumpfungsprozess – so viel steht damit fest – würde selbst bei einer deutlichen Erhöhung dieses Volumens viele Jahre dauern. Wenn überhaupt von einer Normalisierung der Geldpolitik die Rede sein kann, wird dies ein langwieriger Prozess. Von der heutigen Sitzung des Offenmarktausschusses erwarten sich manche Börsianer eine weitere Konkretisierung dieser Pläne. Ein weiterer Zinsschritt dagegen dürfte heute ohnehin nicht auf der Agenda stehen. Angesichts des mühsamen und langen Entzugs, den die Märkte erwarten, dürfte jedoch eines völlig klar sein: Bis dahin kann viel passieren. So scheint der neue US-Präsident die Frage nach dem Vorsitz der Notenbank, der im Februar 2018 neu zu besetzen ist, quasi wie in einer Casting-Show entscheiden zu wollen. In einem Interview mit dem Wall Street Journal sagte Trump, er könne sich sowohl Yellen als auch seinen ehemaligen Berater Gary Cohn in diesem Posten vorstellen. Daneben gebe es noch zwei, drei weitere Kandidaten, die dafür in Frage kommen. Gleichzeitig nannte er jedoch mehr als konkret das Anforderungsprofil: „Ich würde gerne sehen, dass die Leitzinsen niedrig bleiben.“ Der Wettlauf um den Job des Niedrigzins-Macher sind damit eröffnet. Sollte Yellen nicht liefern, wird Trump wie in seiner Show „The Apprentice“ wohl sehr bald „you‘re fired“ zu ihr sagen.Das Thema Auden AG (WKN A16144, akt. Kurs 0,63 EUR), deren raketenhafter Aufstieg sowie der anschließende harte Fall ist vermutlich kaum einem an deutschen Nebenwerten interessierten Anleger entgangen. Bereits vor gut einer Woche hatten wir uns in einem Aktien-Update mit der Aktie und der offensichtlichen begonnenen Portfolio-Bereinigung auseinandergesetzt. Damals war für uns nicht klar zu erkennen, ob es sich um einen Notverkauf oder um einen „Lucky-Punch“ handelte. Mit den beiden gestrigen Ad-hoc-Mitteilungen dürfte klar sein, dass ersteres der Fall ist. Darüber hinaus muss hier wohl von einem Offenbarungseid gesprochen werden, der die Auden-Story endgültig beendet hat. Denn die wenigen Zeilen der Mitteilung haben es in sich: Nach einigen Sätzen mit klassischer Ad-hoc-Prosa, in denen von „Fokussierung des Portfolios auf Kernbeteiligungen“ und einer „positiver Geschäftsentwicklung in den Portfoliogesellschaften“ die Rede ist, geht es heftig zur Sache.„Neben den Mittelzuflüssen aus der Realisierung von Beteiligungen erhält das Unternehmen aktuell weitere Liquidität aus der Kapitalerhöhung der Gesellschaft vom Dezember 2016,“ ist dort zu lesen. Übersetzt heißt dies: Das Geld aus der im Dezember 2016 als erfolgreich abgeschlossenen Kapitalerhöhung zu 7,00 EUR ist offenbar gar nicht oder zumindest nicht vollständig geflossen. Als Konsequenz will nun die Auden Group GmbH des Großaktionärs – und seit gestern Ex-Vorstands – Christofer Radic die Aktien selbst übernehmen. Die GmbH habe die Aktien zuvor im Auftrag institutioneller Investoren übernommen. Aufgrund des Absturzes des Auden-Kurses hätten diese dann wiederum die Aktien nicht wie vereinbart abgenommen. Warum es keine entsprechende Directors' Dealings-Meldung gab, wird juristisch zu klären sein. Trotz einer relativ unübersichtlichen Gemengelage sind damit ein paar wenige Punkte klar: Auden kämpft um das pure Überleben. Teile der ehemaligen Ad-hoc-Mitteilungen stellen sich aus heutiger Sicht als Falschinformation dar.So wurde im Dezember 2016 der erfolgreiche Abschluss der Kapitalerhöhung gemeldet. In Wahrheit war diese dagegen alles andere als abgeschlossen. Das fehlende Geld aus dieser Finanzierungsrunde sorgte anschließend dafür, dass die geplanten Beteiligungsengagements nicht umgesetzt werden konnten. So wurde zur Beteiligung an ViaLight lediglich mitgeteilt, dass diese nicht mehr „weiterverfolgt“ wird. Aus Geldmangel, wie sich nun herausstellt. Mit dem Rücktritt von Radic dürfte der neue Vorstand Martin Franz ein Trümmerfeld vorfinden. Es ist nicht gerade so, dass die Automobilindustrie nicht ohnehin vor gewaltigen Herausforderungen steht. Der über das Wochenende vom „SPIEGEL" enttarnte Kartellskandal kommt da alles andere als gelegen. Beim DAX bleibt es weiter hochspannend. Am vergangenen Freitag durchbrach der deutsche Leitindex die Nackenlinie (rote Linie) einer damit bestätigten Schulter-Kopf-Schulter-Formation (SKS-Formation) und setzte noch am selben Tag hart auf seinem mittelfristigen Aufwärtstrendkanal auf (vgl. Abb.). Die anschließende technische Gegenbewegung fiel bislang wenig überzeugend aus – eine klassische Reaktion auf einen vorangegangenen Impuls. Ob die Nackenlinie im weiteren Verlauf dieser Reaktion überhaupt noch einmal erreicht wird, ist keineswegs sicher. Schon die ganze SKS-Formation vermittelt ein schwaches Bild. Dazu kommt die immer schwieriger werdende saisonale Situation. Ein Bruch des blauen Aufwärtskanals wäre also alles andere als eine Überraschung.Allerdings sollte man seinen Blick nicht alleine auf den DAX verengen. Betrachtet man beispielsweise den TecDAX oder die Nebenwerte des SDAX, so sind dort wesentlich konstruktivere Bilder in Form weiter intakter Aufwärtstrends zu sehen. Auch die amerikanischen Indizes zeigen – trotz hoher Bewertungen – aktuell keine Schwächeneigung. Es spricht also viel dafür, dass wir es beim DAX zu einem gewissen Grad mit hausgemachten Problem zu tun haben. Und die liegen auf der Hand: Die anhaltende Euro-Stärke wird als Belastung für die überwiegend exportorientierten Unternehmen des deutschen Blue-Chips-Index angesehen. Und dass angesichts eines neuerlichen Skandals in der Autoindustrie – diesmal geht es um Kartellvorwürfe – nicht gerade Freude aufkommt, versteht sich von selbst. 