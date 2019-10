Mach mal Pause – Dax atmet nach Rallye erstmal durch

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

von Andreas Groß, Börse Stuttgart TV NachrichtenNach dem Höhenflug gönnt sich der Aktienmarkt zunächst eine Pause. Annäherungen bei den Dauerthemen Handelsstreit und Brexit hatten den Dax auf den höchsten Stand seit einem Jahr klettern lassen.Der Start in die US-Quartalsberichtsaison fiel recht gut aus. Allerdings hat das Verhältnis zwischen China und den USA wieder Risse bekommen: Die USA unterstützen Demokratie und Bürgerrechte in Hongkong. Dies könnte auch die Handelsgespräche wieder belasten. Auch im Brexit-Streit warten Anleger auf den Durchbruch.Die Vorgaben aus USA und Asien sind gut im Plus. Der Euro hält sich wacker über 1,10 USD. Öl und Gold bleiben stabil.Nach neuen Vorwürfen seitens der FT hatten Wirecard am Dienstag fast vier Milliarden Börsenwert verloren. Metzler streichen Wirecard jetzt von der Liste der „German Top Ten“ und nehmen Aareal Bank auf. Trotzdem erholen sich Wirecard heute.Wacker Chemie streicht wegen schwacher Polysilizium-Preise seine Jahresziele zusammen und bereitet ein Sparprogramm vor.Die Umsatz- und Gewinnwarnung bezeichnen Händler als "offenes Geheimnis". Trotzdem taumelt die Aktie zu Handelsbeginn knapp 10%, erholt sich aber fast vollständig.Der Aufsichtsrat von Ceconomy befasst sich heute mit „Vorstandsangelegenheiten“. Übersetzt heißt das möglicherweise, dass der Sanierer CEO Jörn Werner den kriselnden Elektronikhändler schon wieder verlassen muss. Werner ist erst seit März im Amt.Die Societe Generale senkt Infineon von "Hold" auf "Sell" und reduziert die Gewinnprognose für den Halbleiterkonzern der Jahre 2020 bis 2023. Die Infineon Aktie gibt 1% nach.Der vorliegende Newsletter dient lediglich der Information. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernimmt die Boerse Stuttgart GmbH keine Gewähr. Insbesondere wird keine Haftung für die in diesem Newsletter enthaltenen Informationen im Zusammenhang mit einem Wertpapierinvestment übernommen. Hiervon ausgenommen ist die Haftung für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit.