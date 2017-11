MYM will vor Weihnachten erste Cannabis-Saat pflanzen

So etwas sieht man nicht alle Tage. Die Aktie von MYM Nutraceuticals Inc. (CSE: MYM; FRA: 0MY) ist am Freitag unter hohen Umsätzen um 73 Prozent auf 0,96 CAD gesprungen. Die Kursexplosion war offenbar die Reaktion auf die Ankündigung, dass das Unternehmen mit dem Ausbau seiner ersten Produktionsanlage voll im Plan ist und die Cannabisproduktion in Laval in Quebec am 15. Dezember 2017 beginnen wird.

Diese erste Anbaukampagne wird von der Saat bis zur Ernte genauestens dokumentiert. Die umfangreichen Daten werden Health Canada übermittelt. Die Behörde prüft die Einhaltung der strengen Standards und sollte im ersten Quartal dann die begehrte Produktionslizenz erteilen. Cannabisfirmen mit Lizenz notieren in Kanada im Schnitt deutlich über 100 Mio. CAD Börsenwert. Gestern hat MYM bei 78 Mio. CAD Börsenwert geschlossen.

Wie das Unternehmenn mitteilt, ist die gesamte unterirdische Verrohrung auf Laval verlegt, die Installation der Heizungs-, Lüftungs- Klimaanlage (HLK-Anlagen) ist angelaufen, und die Fertigstellung der Lagerhalle ist für nächste Woche anberaumt. Alle Wände der Fertigungsräume sind isoliert, und es wurden kugelsichere Fenster eingebaut (interessante Auflage von Health Canada!). MYM hat den Bestellvorgang für die Anbauanlage abgeschlossen und konnte die prognostizierten Kosten um die Hälfte senken. Die Anbauanlage wird in wenigen Tagen eintreffen und kann dann installiert werden.

Parallel dazu schreitet MYMs Megaprojekt „Weedon“ rapide voran: Die technischen Untersuchungen des Geländes sind beendet und die Antragstellung bei Health Canada läuft. Der Entwurf für die Anlage zur Verteilung, Verarbeitung und Verpackung ist fertig und letzte Implementierungen des Gewächshausdesigns für die erste Phase mit 300.000 Quadratfuß (27.871 m²) stehen kurz vor dem Abschluss. MYM durchläuft derzeit das Prozedere für den Erwerb einer „Import- und Exportzulassung für Distribution und Händler“ von Health Canada, die dem Unternehmen den Zugang zu den Weltmärkten eröffnen wird.

„Die Nachfrage nach Cannabis steigt weltweit, und da MYM alle Chancen in jedem Sektor der Cannabis-Branche aktiv auslotet, wird das Unternehmen global agieren und die gesamte Produktionskette vom Samen bis zum Verkauf abdecken“, erklärt Rob Gietl, Geschäftsführer bei MYM. „Wir arbeiten daran, Vertriebskanäle für Cannabis zu öffnen, um unser Firmenwachstum zu beschleunigen. Allein das Projekt Weedon verfügt über eine Fläche von 329 Acres (133 Hektar), auf der wir die Produktion erweitern können. Angesichts der Öffnung weiterer Märkte für den Freizeitkonsum von Cannabis und der Ausdehnung dieses Welthandels möchten wir dem Geschehen immer eine Nasenlänge voraus sein und halten wir unsere Lieferketten startbereit.“

GOLDINVEST.de hatte Anfang März 2017 zum ersten Mal über die Aktie berichtet, als das Papier noch bei 0,255 CAD notierte! Wir werden selbstverständlich weiter berichten.



