MYM Nutraceuticals sichert Zugang zum Milliardenmarkt der CBD-Extrakte

Das integrierte Cannabisunternehmen MYM Nutraceuticals Inc. (CSE: MYM; FRA: 0MY) sichert sich durch die 100prozentige Übernahme von „HempMed“ den Zugang zum attraktiven Milliardenmarkt von hanfbasierten CBD-Extrakten und mit Öl versetzten Nahrungsergänzungsmitteln. Außerdem dürfte MYM ab sofort Umsatzerlöse erwirtschaften.



Wie das Unternehmen heute mitteilt, wurde die Übernahme von HempMed erfolgreich abgeschlossen. Die Bezahlung erfolgte ausschließlich in Form von Aktien: HempMed Eigentümer Anthony Lawand erhielt 2,5 Mio. MYM-Aktien. Bei Erreichen bestimmter monatlicher und jährlicher Umsatzziele sollen weitere 1,5 Mio. Aktien an Lawand folgen.



Mit der wachstumsstarken Marke HempMed erhofft man sich bei MYM in den nächsten 12 Monaten ein Umsatzvolumen von mehr als 1,4 Mio.CAD. MYM plant für HempMed die Errichtung einer neuen leistungsstarken Produktionsanlage, deren Kapazität auf ein Verkaufsvolumen von 10 Mio. CAD jährlich gesteigert werden kann. Darüber hinaus wird MYM neue Märkte erschließen und eine effiziente Online-Handelsstrategie für die bereits bekannte und beliebte Marke HempMed entwickeln.





MYM hat Pläne für ein Rebranding der gesamten Produktlinie. Dies schließt eine Modernisierung der Fertigungsanlagen ein, um im großtechnischen Maßstab produzieren zu können. Ein wesentlicher Schwerpunkt wird auf Onlinevertrieb und -marketing gelegt, um den weltweiten Ausbau des Vertriebs von CBD-Produkten zu beschleunigen. MYM ist davon überzeugt, dass sich die CBD-Produktlinie zu einem seiner Top-Performer entwickeln wird. MYM hat leitende Mitarbeiter und den Gründer von HempMed für mindestens drei Jahre vertraglich verpflichtet, um den Erfolg in dieser mehrere Milliarden Dollar schweren Branche zu unterstützen.Der Markt für Nutrazeutika auf CBD-Basis verzeichnet infolge der beeindruckenden medizinischen Studien über die Vorteile von hochwertigen Hanf-CBD-Produkten weltweit ein enormes Wachstum. In einem jüngst im Magazin Forbes erschienenen Artikel wird geschätzt, dass der CBD-Markt bis 2020 um $ 2,1 Milliarden zulegen wird, wobei $ 450 Millionen dieses Umsatzes auf hanfbasierte Produkte entfallen. Im Vergleich mit 2016 stellt dies einen Zuwachs von 700 % dar.„Wir freuen uns, dass wir das Team von HempMed bei MYM an Bord haben“, erklärte Jonathan Fiteni, der CEO von MYM. „Wir haben hohe Erwartungen an diesen Geschäftsbereich und werden in erheblichem Umfang in die Vertriebs-und Marketingplattformen investieren; so werden wir ein breites Spektrum an Menschen erreichen, die auf der Suche nach alternativen pflanzlichen Produkten aus biologischem Anbau sind, die sie mit wenig oder keinen Nebenwirkungen zur Linderung einer Vielzahl von Beschwerden einsetzen können.”Die aktuelle HempMed-Produktlinie umfasst mehr als 20 Produkte auf Hanfbasis und als unmittelbare Folge der Transaktion sollen diese in den nächsten 12 Monaten um eine Reihe weiterer revolutionärer Produkte ergänzt werden. MYM plant, das bestehende Vertriebsnetz von HempMed, das mehr als 60 Handelsläden und Online-Verkaufsportale in ganz Kanada, den USA und anderen international Märkten umfasst, weiter auszubauen. Außerdem will MYM mit einer brandneuen, leistungsstarken Webseite für den elektronischen Handel ins Netz gehen, um den Online-Verkauf anzukurbeln. Zur aktuellen Produktlinie zählen Tinkturen, Konzentrate und Öle, Genussmittel, Vape-Produkte sowie eine wachstumsstarke CBD-Produktlinie für Haustiere, die den mehrere Milliarden Dollar schweren Markt für Haustierprodukte bereichern wird.CBD-Hanföl und Nahrungsergänzungsmittel auf Hanfbasis gehören zu den umsatzstärksten Komponenten der Cannabisbranche. 