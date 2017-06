MYM Neutraceuticals errichtet größte Gewächshausanlage der Welt

Die Marihuana Branche in Nordamerika ist immer wieder für Überraschungen gut. Aber MYM Nutraceuticals Inc. (CSE: MYM; FRA: 0MY) schießt mit der heutigen Nachricht den Vogel ab. Das Unternehmen hat soeben bekannt gegeben, dass es die größte Gewächshausanlage der Welt für Cannabisanbau errichten will. Das Unternehmen hat dazu ein exklusives Abkommen mit der Gemeinde Weedon (Quebec) (Nomen es Omen!) zum Bau einer 140.000 Quadratmeter großen Cannabisproduktionsanlage unterzeichnet.

Wenn die Gewächshäuser fertig sind und vollständig produzieren, können jährlich voraussichtlich 150 Tonnen Kilogramm Cannabis im (heutigen) Wert von 750 Mio. Dollar erzeugt werden. Damit würde diese Anlage zu einem der größten Anbaubetriebe der Welt.

Diese Partnerschaft ist die erste ihrer Art, bei der eine Gemeinde mit einem Cannabisunternehmen aktiv kooperiert, um eine größere Produktionsanlage zu errichten. Das Abkommen ist insofern einzigartig, als Weedon 329 Acres (1,3 Quadratkilometer) Land für MYM erwerben wird.

Das Weedon-Abkommen wurde von CannaCanada Inc. unterzeichnet, einer Tochtergesellschaft von MYM mit Sitz in Montreal, die sich aktuell zu 75 Prozent im Besitz von MYM befindet. Am Ende des Projekts wird MYM seinen Anteil auf 90 Prozent von CannaCanada Inc. steigern. Die guten Kontakte von CannaCanada zu den Behörden der Stadt Weedon ermöglichen es MYM, die volle Exklusivität der zukünftigen Errichtung von Cannabis- oder Hanfanbaueinrichtungen in der Gemeinde zu erhalten.

Die Gemeinde Weedon, die etwa zwei Fahrstunden östlich von Montreal liegt, ist aktiv am Projekt beteiligt. Weedon hat bereits das Land identifiziert, auf dem die Anlage errichtet werden wird, und hat eine Option auf dessen Kauf unterzeichnet. In Abhängigkeit von vertraglich festgelegten Anforderungen wird Weedon diese Kaufoption ausüben und das Land anschließend dem Projekt stiften.

MYM geht davon aus, dass das Projekt rasch weiterentwickelt wird, zumal das Stadtplanungsamt von Weedon die vorläufigen Baupläne für den ersten Teil der Anlage bereits genehmigt hat. Detaillierte Pläne für das erste 9200 Quadratmeter große Gewächshaus und ein 1850 Quadratmeter großes Lagerhaus werden nun vom Architekturunternehmen Latimer Hu im Auftrag von MYM erstellt. MYM hat das in der Branche bekannte Beratungsunternehmen Factotum Consultants, das bereits für zwei andere Produzenten landesweite Lizenzen erwirkt hat, mit der Abwicklung des so genannten ACMPR-Antragsprozesses beauftragt. MYM geht davon aus, dass sein Antrag auf eine landesweite Lizenz noch an diesem Freitag bei Health Canada eingereicht wird.

Das schiere Ausmaß dieses Projekts und die besondere Form der Zusammenarbeit mit der öffentlichen Hand werden MYM womöglich eine weltweite Aufmerksamkeit bescheren. Wie man es von MYM bereits in der Vergangenheit gesehen hat, werden auch bei diesem Geschäft eigene Aktien als Akquisewährung eingesetzt. Zunächst erhält CannaCanada 75.000 Dollar sowie ein erstes Paket von 250.000 MYM-Stammaktien. Weitere 250.000 Aktien folgen in sechs Monaten. Sobald der ACMPR-Antrag für das Projekt die Prüfphase vor der Lizenzerteilung erreicht, wird MYM an CannaCanada weitere 500.000 Aktien emittieren. Wenn der Antrag von Health Canada genehmigt und eine Lizenz erteilt wird, wird MYM weitere 1.000.000 Aktien und ein Jahr später noch einmal 1.000.000 Aktien emittieren. Im Gegenzug für diese Aktienemissionen wird MYM seine Beteiligung an CannaCanada von zunächst 75 Prozent auf 85 Prozent nach Erteilung der Lizenz und ein Jahr darauf auf 90 Prozent erhöhen.



