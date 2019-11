MTU: Heutiger Tagessieger im DAX!

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

Den Aktien des DAX-Aufsteigers MTU Aero Engines gelingt heute ein Ausbruch aus der Seitwärtsbewegung. Mit Zuwächsen von mehr als 3,3 Prozent notiert der Kurs bei derzeit knapp 250 Euro und führt die DAX-Gewinnerliste an. Ein Grund: Erst gestern meldete Airbus 170 neue Auftragseingänge mit einem Volumen von etwa 27 Milliarden Euro. Das freut offensichtlich auch die Aktionäre des Triebwerkherstellers MTU, der Airbus beliefert. EUWAX

MTU Tageschart







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.