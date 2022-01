MTU-Calls mit 92%-Chance bei Kursanstieg auf 200 Euro

Die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) konnte sich von ihrem 12-Monatstief bei 161,65 Euro vom 30. November 2021 deutlich nach oben hin absetzen. Nach dem von Experten als übertrieben angesehenen Kursrückgang nähert sich die Aktie des Triebwerkherstellers und Service-Providers für zivile und militärische Luftfahrzeuge wegen der Hoffnung auf eine Normalisierung des Flugbetriebes in den nächsten Monaten nun wieder dem Bereich von 190 Euro an.

In der Erwartung, dass sich der europäische Luftfahrtsektor im Jahr 2022 erholen wird und eine Umsatzwachstum erreichen sollte, empfehlen die Experten von JP Morgan die MTU-Aktie mit einem Kursziel von 220 Euro zum Kauf. Risikobereite Anleger, die der MTU-Aktie in den nächsten Wochen einen weiteren Kursanstieg auf 200 Euro zutrauen, könnte eine Investition in Long-Hebelprodukte ins Auge fassen.

Call-Optionsschein mit Strike bei 185 Euro

Der HVB-Call-Optionsschein auf die MTU-Aktie mit Basispreis 185 Euro, Bewertungstag 16.3.22, BV 0,1, ISIN: DE000HR7CCW2, wurde beim MTU-Aktienkurs von 188,15 Euro mit 1,23 – 1,25 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des kommenden Monats der Anstieg auf 200 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf etwa 1,78 Euro (+42 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 177,941 Euro

Der BNP-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 177,941 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000PH8U5N7, wurde beim MTU-Kurs von 188,15 Euro mit 1,14 – 1,15 Euro taxiert.

Wenn die MTU-Aktie in nächster Zeit auf 200 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,21 Euro (+92 Prozent) erhöhen – sofern die MTU-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 165,112 Euro

Der Morgan Stanley-Open End Turbo-Call auf die MTU-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 165,112 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000MD0UW93, wurde beim MTU-Kurs von 188,315 Euro mit 2,46 – 2,48 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg der MTU-Aktie auf 200 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,48 Euro (+40 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Finanztrends Video zu MTU Aero Engines



mehr >

Walter Kozubek