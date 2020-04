MTU Aero Engines: Ein schwarzer Tag!!

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

MTU Aero Engines war Daimler am Mittwoch dicht auf den Fersen – zumindest wenn es um die Verluste geht. Die MTU-Aktie fiel als rege gehandelter Wert in Stuttgart bis zum Handelsende deutlich bis auf 115,75 Euro. Wie bekannt wurde, will MTU seinen Betrieb nach drei Wochen Corona-Stillstand wieder schrittweise aufnehmen. Dafür sollen am größten Standort München zunächst 20 Prozent der Beschäftigten in Kurzarbeit wieder tätig werden.

