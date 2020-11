MTU Aero Engines: Käufer machen Druck!

Weiterer Impfstoff sorgt für Kursfantasie

von Maciej Gaj - 24.11.2020, 13:04 Uhr

Papiere des Triebwerkherstellers MTU Aero Engines haben unter der Corona-Pandemie und dem anschließenden Folgen besonders gelitten, mit positiven Nachrichten zu einem Impfstoff steigt jetzt aber wieder die Hoffnung auf eine Erholung bei diesem Unternehmen.

Den Tiefpunkt markierte die Aktie des Münchner Triebwerkherstellers MTU Mitte März bei 97,76 Euro, noch im Januar stand das Papier bei 289,30 Euro. Seitdem konnte sich der Wert sukzessive erholen, bis Ende Oktober allerdings herrschte eine grobe Seitwärtsbewegung und damit Uneinigkeit unter Investoren. Erst zu Beginn dieses Monats kehrte wieder vermehrt Zuversicht unter Anlegern zurück, in den abgelaufenen Wochen konnte der Widerstandsbereich um 200,00 Euro einem Test unterzogen werden. Nun scheinen sich bullische Marktteilnehmer erneut zu formieren und einen Folgeanstieg vorzubereiten. Ein kurzfristiges Investment auf der Oberseite wird daher als sehr attraktiv eingestuft.

Bullisches Dreieck im Aufbau

Kurzzeitig begrenzt noch die Oberkante des bullischen Dreiecks um 208,90 Euro ein Weiterkommen der MTU-Aktie, ein Kurssprung darüber würde aber sofortiges Aufwärtspotenzial zum nächstgrößeren Widerstandsbereich um 234,00 Euro freisetzen können. An dieser Stelle müsste sich der weitere Werdegang erst noch zeigen. Bis dahin allerdings könnte sich ein Investment in ein Zertifikat mit einem fast eingebauten Hebel von 4,0 sehr auszahlen, hierzu kann das Faktor Zertifikat Long auf MTU mit der WKN MC7366 zum Einsatz kommen. Sollte die äußerst positive Ausgangsbasis jedoch nicht genutzt werden, müssten unterhalb eines Niveaus von 192,10 Euro Abschläge auf zunächst 186,20, darunter sogar auf 179,98 Euro zwingend einkalkuliert werden. Anschließend könnte ein erneuter Rücklauf an den Widerstand von rund 209,00 Euro erfolgen.

MTU Aero Engines (Tageschart in Euro) Tendenz: (Quelle: www.tradesignalonline.com)

Faktor Zertifikat Long auf MTU Aero Engines Strategie für steigende Kurse WKN: MC7366

Typ: Faktor akt. Kurs: 0,64 - 0,65 Euro

Emittent: Morgan Stanley Ausgabepreis: 7,69 Euro

Basiswert: MTU Aero Engines Richtung: Long

akt. Kurs Basiswert: 207,90 Euro Laufzeit: endlos

Kursziel: 1,30 Euro Faktor: 4,0

Kurschance: + 100 Prozent Morgan Stanley Zertifikate

