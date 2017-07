MTU Aero Engines-Calls mit 82%-Chance bei Kursanstieg auf 128,30 [...]

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Laut einer im BNP-Newsletter „dailyAktien“ veröffentlichten Analyse konnte die MTU Aero Engines-Aktie (ISIN: DE000A0D9PT0) ihren positiven Trend bestätigen. Hier die Analyse:

„Rückblick: MTU erreichte nach einer langen Rally am 04. Mai 2017 das aktuelle Allzeithoch bei 133,95 EUR. Danach setzte eine Konsolidierung ein. In deren Verlauf fiel die Aktie am 18. Mai 2017 auf den Aufwärtstrend seit 16. Dezember 2016 zurück und erholte sich danach zunächst. Zuletzt gab die Aktie aber wieder nach und fiel erneut auf den Aufwärtstrend zurück. Dieser verläuft heute bei 121,90 EUR. Am Freitag verteidigte der Wert diesen Trend.

Ausblick: Kurzfristig sollte MTU in Richtung 128,30 EUR und damit an den Abwärtstrend seit Mai ansteigen. Ein Ausbruch darüber wäre ein weiteres Kaufsignal und würde der Aktie Potenzial in Richtung des Allzeithochs bei 133,95 EUR eröffnen. Sollte der MDAX-Wert allerdings per Tagesschlusskurs unter 121,90 EUR abfallen, ergäbe sich ein neues Verkaufssignal. Abgaben in Richtung 116,50 und 106,35-105,15 EUR müssten dann einkalkuliert werden.“

Wenn sich der Aktienkurs in den nächsten Tagen wieder der Marke von 128,30 Euro annähert, dann wird sich die Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Call-Optionsschein mit Basispreis bei 125 Euro

Der BNP-Call-Optionsschein auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis bei 125 Euro, Bewertungstag 15.9.17, BV 0,1, ISIN: DE000PR08CF5, wurde beim Aktienkurs von 123,77 Euro mit 0,51 – 0,52 Euro gehandelt.

Legt der Kurs der MTU Aero Engines-Aktie in den nächsten zwei Wochen auf 128,30 Euro zu, dann wird sich der handelbare Preis des Calls auf 0,70 Euro (+35 Prozent) steigern.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 119,367 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die MTU Aero Engines-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 119,367 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000UW85570, wurde beim Aktienkurs von 123,77 Euro mit 0,48 – 0,49 Euro taxiert.

Gelingt der MTU Aero Engines-Aktie in den nächsten Wochen der Anstieg auf die Marke von 128,30 Euro, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls – sofern der Aktienkurs nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt – auf 0,89 Euro (+82 Prozent) erhöhen.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von MTU Aero Engines-Aktien oder von Hebelprodukten auf MTU Aero Engines-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.

Walter Kozubek