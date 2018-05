Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

Paris (www.aktiencheck.de) - MTU Aero Engines-Aktie könnte in Richtung 180,00 EUR ansteigen - Chartanalyse

MTU Aero Engines (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) befindet sich in einer langfristigen Aufwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.

Am 9. Januar 2018 habe die MTU Aero Engines-Aktie ein Allzeithoch bei 156,80 EUR markiert. Anschließend habe sie ausführlich korrigiert. Ende April sei diese Korrektur zu Ende gegangen. Anschließend sei eine steile Aufwärtsbewegung gestartet, welche am Dienstag zu einem neuen Allzeithoch geführt habe. Gestern sei der Wert intraday zwar wieder unter 156,80 EUR zurückgefallen, habe sich danach aber wieder erholt. Die Aktie sei trotz eines deutlichen Rückgangs an den Märkten leicht geklettert und habe ein neues Allzeithoch bei 159,30 EUR markiert.

Damit sei die Aufwärtsbewegung wieder einmal bestätigt worden. In den kommenden Tagen und Wochen könnte die Aktie in Richtung 180,00 EUR ansteigen. Sollte der Wert allerdings unter das letzte Zwischenhoch der kurzfristigen Aufwärtsbewegung bei 155,50 EUR abfallen, würden Abgaben in Richtung bis zumindest 148,41 EUR drohen. (Analyse vom 24.05.2018)

Kurzprofil MTU Aero Engines AG:

Die MTU Aero Engines AG (ISIN: DE000A0D9PT0, WKN: A0D9PT, Ticker-Symbol: MTX, Nasdaq OTC-Symbol: MTUAF) ist Deutschlands führender Triebwerkshersteller. Die Kernkompetenzen der MTU liegen bei Niederdruckturbinen, Hochdruckverdichtern, Turbinenzwischengehäusen sowie Herstell- und Reparaturverfahren. Im zivilen Neugeschäft spielt das Unternehmen eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung, Fertigung und dem Vertrieb von Hightech-Komponenten im Rahmen internationaler Partnerschaften. MTU-Bauteile kommen bei einem Drittel der weltweiten Verkehrsflugzeuge zum Einsatz. Im Bereich der zivilen Instandhaltung zählt das Unternehmen zu den Top 5 der weltweiten Dienstleister für Luftfahrtantriebe und Industriegasturbinen. Die Aktivitäten sind unter dem Dach der MTU Maintenance zusammengefasst. Auf dem militärischen Gebiet ist die MTU Aero Engines der Systempartner für fast alle Luftfahrtantriebe der Bundeswehr. Die MTU unterhält Standorte weltweit; Unternehmenssitz ist München. (24.05.2018/ac/a/d)