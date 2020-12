MTU-Aero-Engines-Aktie: Ist der Absturz schon besiegelt?

Die MTU-Aero-Engines-Aktie konnte im November eine erfrischende Erholung aufs Parkett legen und sich bis auf rund 214 Euro im Hoch erholen. Das ist immer noch weit entfernt von Kursen, welche die Anleger noch im vergangenen Jahr gewohnt waren, aber auch deutlich höher als seit dem heftigen Kurssturz im März. Charttechnisch lässt das Papier derzeit aber das letzte Bisschen Durchsetzungskraft vermissen. Noch dazu gibt es jetzt von Seiten der Analysten mal wieder negative Kommentare. Das dürfte die Stimmung der wenigen verbliebenen Anteilseigner nicht eben verbessern.

In einer neuen Studie hat die NordLB sich die Aktie von MTU wieder einmal genauer angesehen und kommt dabei zu keinem schmeichelhaften Ergebnis. Die Empfehlung bleibt unverändert auf „Halten“. Analyst Oliver Drebing spricht insgesamt von einem negativen Urteil und ändert nichts an seinem Kursziel von gerade einmal 145 Euro. Sollte diese Prognose zutreffen, könnten die Kurse ausgehend vom derzeitigen Kurs wieder mehr als 25 Prozent an Wert verlieren. Eine wirkliche Überraschung ist die negative Einschätzung nicht. Nur wenige Unternehmen hatten mit den Folgen der Corona-Pandemie so schwer zu kämpfen wie MTU. Die jüngsten Kursgewinne kamen vor allem aufgrund von Hoffnungen auf eine bessere Zukunft durch gute Nachrichten um Impfstoffe zustande und stehen damit auf einem alles andere als stabilen Fundament.

Allen negativen Ausblicken zum Trotz wagten die Käufer sich am Dienstag noch einmal an einer Erholung. Mit der Aktie des Turbinenherstellers ging es am gestrigen Handelstag um respektable 1,25 Prozent bergauf, was die Kurse wieder bis auf 202 Euro und damit über die psychologisch bedeutungsvolle Linie bei 200 Euro hob. Um für einen langfristigen Aufwärtstrend zu sorgen, müssen die Bullen aber nochmal eine Schippe nachlegen. Chartanalysten rechnen erst nördlich von 210 Euro damit, dass sich neue Kaufsignale für das Papier ergeben könnten. Ob der Atem der Käufer bis dahin ausreicht, bleibt abzuwarten.





