MTU Aero Engines: 100% Gewinn! Wird aus diesem Volltreffer ein Super-Knaller?

Am 28. Juli konnten wir im Express-Service einen schönen Gewinn mit MTU Aero Engines melden. Der Artikel hatte den Titel: „MTU Aero Engines: Volltreffer + 70%! Einstiegskurs gut – alles gut! Da kann mehr gehen!“ Dieser Gewinn war aus einem Trading-Tipp vom 10. Juli entstanden. Im Artikel vom 28. Juli konnten Sie unter anderem lesen: „Der Trade wurde am nächsten Tag gestartet. Seither sehen wir einen schönen Aufwärtstrend, der am Donnerstag einen kleinen Dämpfer bekam. Einige Börsianer hatten die vorgelegten Zahlen scheinbar nicht als ausreichend empfunden. Da hatten die Anleger wohl überlesen, dass MTU die Ergebnis- und Cashflow-Prognose zum Halbjahr erhöht hatte. Dieser Rücksetzer brachte die Bullen auf den Plan und hatten am Freitag sofort Gegenwehr gezeigt. Am Ende des Tages wurde ein neues Allzeithoch markiert und das muss noch nicht alles gewesen sein.“

In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: „Wir sehen weiteres Aufwärtspotenzial bei MTU. Wer noch nicht investiert ist, sollte jetzt warten, ob es zunächst eine kleine Korrektur mit einem verbesserten Einstiegskurs gibt. Über 228,00 Euro wäre auf jeden Fall die nächste Trading-Chance vorhanden. Den Stoppkurs heben wir leicht an.“ Diejenigen der Abonnenten, die auf einen Rücksetzer gewartet und auch genutzt haben, der bedingt durch das sehr schwache Börsenumfeld doch größer ausfiel als erwartet, können sich innerhalb von drei Handelstagen über einen satten Gewinn freuen. Angesichts der guten Zahlen könnten wir uns sehr gut vorstellen, dass MTU Aero Engines sich durch ein neues Allzeithoch befreit und einen neuen Kursanstieg vorbereitet. Wir können uns gut vorstellen, dass das in absehbarer Zeit passiert.

