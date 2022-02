MSCI World Nachhaltigkeit Winner 90% mit 22%-Chance in 5 Jahren

Das neue Nachhaltigkeits Winner-Zertifikat ermöglicht in fünf Jahren die Chance auf eine maximale Bruttorendite von 22 Prozent und reduziert das Verlustrisiko des direkten Indexinvestment auf zehn Prozent.

Das Thema „Nachhaltigkeit“ gewinnt bei einer Vielzahl von Anlegern bei ihren Anlageentscheidungen sehr stark an Bedeutung. Allerdings ist die für Privatanleger, die in nachhaltig agierende Unternehmen investieren wollen, die Suche nach geeigneten Finanzinstrumenten nicht ganz einfach. Deshalb erscheint eine Investition in einen von Experten zusammengestellten Aktienindex, der dieser Voraussetzung entspricht, auf jeden Fall sinnvoll.

Als Basiswert für den neuen RCB-Nachhaltigkeits Winner 90% III fungiert der MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement Index (ISIN: GB00BNR44V41). In diesem weltweit zusammengestellten Index werden ausschließlich Aktien von Gesellschaften aufgenommen, die die Aufnahmekriterien ökologisches, soziales und verantwortungsvolles Handeln erfüllen.

Seit dem turbulenten Start in das Jahr 2022 rutschte der Index um zehn Prozent ab, konnte das Minus in jüngster Vergangenheit aber wieder etwas reduzieren.

Renditechance von minus 10 bis plus 22 Prozent

Der Schlusskurs des MSCI® World Top ESG Select 4.5% Decrement Index vom 8.2.22 wird als Startwert für den Nachhaltigkeits Winner 90% III fungieren. Bei 90 Prozent des Startwertes befindet sich der Kapitalschutzbetrag, bei 122 Prozent der Cap. In fünf Jahren, und zwar am 4.2.27, wird der dann aktuelle Indexstand mit dem Startwert verglichen.

Befindet sich der Index an diesem Tag im Vergleich zum Startwert im Plus, dann wird das Zertifikat mit der tatsächlichen prozentuellen Wertentwicklung des Index, jedoch maximal mit 122 Prozent des Startwertes zurückbezahlt.

Ein Kapitalverlust wird dann entstehen, wenn der Index am 4.2.27 im Minus notiert. Allerdings wird die Teilgarantie dieses Zertifikates das maximale Verlustrisiko auf zehn Prozent beschränken, da das Zertifikat auch bei einem 50-prozentigen Indexrückgang mit dem Kapitalschutzbetrag von 90 Prozent zurückbezahlt wird.

Der RCB-Nachhaltigkeits Winner 90% III, ISIN: AT0000A2UVX2, fällig am 9.2.27, kann noch bis 7.2.22 gezeichnet werden.

ZertifikateReport-Fazit: Der Nachhaltigkeits Winner 90% III ermöglicht in fünf Jahren die Chance auf eine maximale Bruttorendite von 22 Prozent und reduziert das Verlustrisiko des direkten Indexinvestment auf zehn Prozent.

Walter Kozubek