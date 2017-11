MSCI - Emerging Markets (Weekly) - Absolut und relativ: sehr überzeugend!

Absolut und relativ: sehr überzeugend!





Mehr als 35 % konnte der MSCI Emerging Markets im bisherigen Jahresverlauf bereits

zulegen und zählt damit zu den absoluten Outperformern. Aus charttechnischer Sicht

ist die Rally weiterhin intakt. Als Beleg für diese These können Anleger den Sprung

über die Hochpunkte von 2012, 2013 und 2014 bei rund 1.100 Punkten sowie die bestehenden

Kaufsignale des trendfolgenden Aroon auf Wochen- wie auch auf Monatsbasis heranziehen.

Das nächste Anlaufziel definiert nun das bisherige Dekadenhoch von 2011 (1.212 Punkte),

bevor bereits wieder das historische Rekordhoch aus dem Jahr 2007 (1.345 Punkte) auf

die Agenda rückt. Interessant ist aktuell aber auch der relative Vergleich zwischen

dem Emerging Markets-Barometer einer- und dem MSCI World andererseits. Im Ratio-Chart

liegt mittlerweile eine mehrjährige Bodenbildung vor. Zudem wackelt gerade der hier

seit 2011 bestehende Baissetrend. Per Saldo sollte der MSCI Emerging Markets den Weltaktienindex

auch weiterhin abhängen. Um diese Entwicklung nicht zu gefährden, ziehen wir den Stopp

für bestehende Engagements auf das Niveau der o. g. Hochs bei rund 1.100 Punkten nach.























MSCI - Emerging Markets (Weekly)











































Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?

































