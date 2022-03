MPLX LP: Engpässe bei Öl und Gas könnten die Kurse nach oben treiben!

Umsatz und Gewinn für 2021 über Vor-Corona-Niveau. MPLX LP genießt Steuervergünstigungen als Betreiber von Energieinfrastruktur- und Logistikanlagen. Aktienrückkäufe geplant.

Symbol: MPLX ISIN: US55336V1008

Rückblick: Im Gefolge der gestiegenen Gas- und Ölnotierungen konnte das Wertpapier um rund 11.5 Prozent zulegen. Der Rücksetzer vom jüngsten Zwischenhoch Richtung 20er-EMA in Kombination mit der Hammerkerze vom Freitag bietet bei einem Bounce eine ideale Einstiegsposition für einen Long Trade.

Chart vom 04.03.2022 – Basis täglich, 6 Monate – Kurs: 149.52 USD





Meinung: MPLX LP firmiert als Master Limited Partnership, eine steurlich vorteilhafte Gesellschaftsform für Betreiber von Infrastrukturprojekten. Das Unternehmen lagert und transportiert Gas und Erdöl. Die fundamentalen Kennzahlen liegen deutlich über jenen von vor dem Corona Crash. Die aktuellen Engpässe an den globalen Rohstoffmärkten könnten weiterhin zu einer positiven Geschäftsentwicklung beitragen. Die geplanten Aktienrückkäufe könnten gleichfalls Impulse für eine Steigerung des Aktienkurses liefern.

Setup: Trigger und Stopp Loss setzten wir ober und unterhalb der letzten Tageskerze und peilen als Kursziel das Pivot-Hoch vom 2. Februar an. Frische Quartaslszahlen sind für 4. Mai terminiert, so dass wir den Trade lange laufen lassen könnten, sofern es in Richtung Norden geht. Weitere coole Setups gibt es börsentäglich im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt keine Positionen in MPLX.

Veröffentlichungsdatum: 05.03.2022

Bitte nehmen Sie den Disclaimer, die Interessenskonflikte und die Risikohinweise zur Kenntnis, die Sie unter https://ratgebergeld.at/disclaimer/ abrufen können.

