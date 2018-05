MOLOGEN-Aktie: Aufsichtsrat Oliver Krautscheid kauft Anteile - Aktiennews

Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.

Berlin ( www.aktiencheck.de ) - Bei der Aktie des Biotechnologie-Unternehmens MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.Am 22.05.2018 hat Aufsichtsrat Oliver Krautscheid ein Paket von rund 8.000 MOLOGEN-Aktien zum Kurs von 0,99 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 7.920,00 EUR entspricht.Wie das Unternehmen am 15.05.2018 mitteilte, hat es auch im ersten Quartal 2018 hat seine Unternehmensstrategie "Next Level" konsequent weiter umgesetzt, insbesondere die vorbereitenden Aktivitäten für eine mögliche Marktzulassung von Lefitolimod. Ebenso wurden die klinischen Studien mit dem Hauptwirkstoffkandidaten Lefitolimod erfolgreich weitergeführt und weitere eindrucksvolle präklinische Daten zum Potenzial von Lefitolimod und dessen Nachfolgemolekülen EnanDIM(R) in der Immuno-Onkologie präsentiert."In den ersten drei Monaten hat sich bei MOLOGEN viel getan und wir konnten einige wesentliche Ziele erreichen. Der wichtigste Erfolg war sicherlich der Abschluss des Vertrags mit ONCOLOGIE, ein wesentlicher Schritt auf dem Weg zu unserem vorrangigen Ziel - der Lizenzierung und internationalen Vermarktung von Lefitolimod. Aber auch die erfolgreiche weitere Finanzierung unseres Unternehmens durch verschiedene Kapitalmaßnahmen war entscheidend im Auftaktquartal", so Dr. Mariola Söhngen, Vorstandsvorsitzende der MOLOGEN AG.Xetra-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:0,854 EUR -0,70% (28.05.2018, 10:33)Tradegate-Aktienkurs MOLOGEN-Aktie:0,866 EUR -2,59% (28.05.2018, 11:37)ISIN MOLOGEN-Aktie:DE0006637200WKN MOLOGEN-Aktie:663720Ticker-Symbol MOLOGEN-Aktie:MGNDie MOLOGEN AG (ISIN: DE0006637200, WKN: 663720, Ticker-Symbol: MGN) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen, das mit einzigartigen Technologien und Wirkstoffen zu den Wegbereitern auf dem Gebiet der Immuntherapien gehört. Neben dem Schwerpunkt Immuno-Onkologie entwickelt MOLOGEN zudem Immuntherapien zur Behandlung von Infektionskrankheiten.Der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeiten liegt auf der Produktfamilie DNA-basierter TLR9-Agonisten. Dazu zählen das Immuntherapeutikum Lefitolimod und die Nachfolgemoleküle EnanDIM(R).Das Immuntherapeutikum Lefitolimod ist das Hauptentwicklungsprodukt des Unternehmens und wird derzeit in einer Phase III Studie getestet. Es wird als "Best-in-Class" TLR9-Agonist angesehen. Die Behandlung mit Lefitolimod führt zu einer breiten und starken Aktivierung des Immunsystems. Aufgrund dieses Wirkmechanismus besitzt Lefitolimod das Potenzial, in verschiedenen Indikationen eingesetzt zu werden. Lefitolimod wird zurzeit im Rahmen einer pivotalen Studie für die Erstlinien-Erhaltungstherapie bei Darmkrebs entwickelt.Im April 2017 wurden wesentliche Daten der Phase II Studie IMPULSE in kleinzelligem Lungenkrebs veröffentlicht und die finale Auswertung im ersten Quartal 2018 bestätigte die Daten. Darüber hinaus wurden 2017 wesentliche Ergebnisse der TEACH-Studie in HIV bekannt gegeben. Zudem wird Lefitolimod derzeit in einer Phase I Kombinationsstudie mit dem Checkpoint Inhibitor Ipilimumab (Yervoy(R)) in verschiedenen Krebserkrankungen untersucht. Neben verschiedenen Checkpoint Inhibitoren ist Lefitolimod, das sich in einer klinischen Studie Phase III befindet, einer der wenigen marktnahen Produktkandidaten im Bereich der Immuno-Onkologie.Die Pipeline von MOLOGEN steht für neue innovative Immuntherapien, insbesondere zum Einsatz gegen Krankheiten, für die ein hoher medizinischer Bedarf besteht.Die MOLOGEN AG hat ihren Sitz in Berlin und ist börsennotiert. Die Aktie notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (28.05.2018/ac/a/nw)