MOBILEZONE präsentiert Rekordergebnis!

(wirtschaftsinformation.ch) – Der Telekomspezialist MOBILEZONE hat für das abgelaufene Geschäftsjahr ein Rekord­ergebnis präsentiert. Der Umsatz stieg um +2% auf CHF 1.2 Mrd. und der Reingewinn um +12% auf CHF 39.5 Mio. Auch wenn der operative Gewinn mit CHF 52.5 Mio. (+5%) die firmeneigene Zielvorgabe (CHF 55 Mio. bis CHF 60 Mio.) verfehlte, darf man insgesamt von einem sehr erfreulichen Jahresergebnis sprechen. Die Aktionäre werden am

9. April eine Dividende von CHF 0.60 je Aktie erhalten, womit eine attraktive Rendite von 5.9% lockt!

Im laufenden Geschäftsjahr erwartet MOBILEZONE einen operativen Gewinn zwischen CHF 50 Mio. und CHF 55 Mio., was auf den ersten Blick nicht sonderlich ambitioniert erscheint. Im Rahmen unserer bisherigen Berichterstattung haben wir aber immer wieder darauf hingewiesen, dass die MOBILEZONE-Aktie keine Wachstumsstory ist. Dafür ist der Telekommarkt einfach zu stark umkämpft. Unser hauptsächliches Anlagemotiv ist die hohe und stabile Dividendenzahlung. Und daran wird sich auch im laufenden Geschäftsjahr nichts ändern: MOBILEZONE hat nämlich bestätigt, dass die bisherige Dividendenpolitik fortgesetzt und bis zu 75% des Reingewinns ausgeschüttet werden soll. Deshalb darf man auch im April 2020 mit einer Dividende von CHF 0.60 je Aktie rechnen, womit MOBILEZONE eine klassische Dividendenaktie bleiben wird! Allen Unkenrufen zum Trotz hat es das Management in den letzten Jahren immer wieder geschafft, das Geschäft mit klugen Übernahmen in Schwung zu halten. Im 2018 hat der übernommene deutsche Telekomabo-Vermittler TPHCom rund 17% zum Umsatz beigesteuert und damit das Rekordergebnis ermöglicht. Derzeit bestehen laut MOBILEZONE-Chef Markus Bernhard keine Pläne, auch in den österreichischen Markt vorzustossen. Wir vertrauen allerdings auf das Gespür des Managements, die richtigen Massnahmen zum richtigen Zeitpunkt zu ergreifen. Wir reduzieren das Kursziel von CHF 15 auf CHF 14!

MOBILEZONE N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol MOZN kotiert, die Wertpapier-Kennnummer lautet A14R33, letzter Kurs ca. CHF 10.18.

