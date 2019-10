MOBILEZONE: Schweizer Dividendenperle!

Wir informieren unsere Leser zeitnah und in regelmässigen Abständen über dieses extrem spannende Investment. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – In der letzten Ausgabe haben wir verstärkt das Thema Dividendenaktien in den Fokus gerückt und aufgezeigt, dass es sogar für Privatsparer durchaus Sinn machen kann, einen Teil des nicht benötigten Kontoguthabens in dividendenstarke Aktien zu investieren. Es gilt zwar zu berücksichtigen, dass von Aktien unternehmensspezifische Risiken ausgehen. Man sollte das Geld also mindestens fünf Jahre nicht benötigen, um im Falle von Kursrückgängen die Aktien nicht im dümmsten Moment abstossen zu müssen. Wer hingegen genug Zeit hat, wird mit Dividendenaktien weiterhin sehr viel Freude haben.

Während die Kontozinsen inzwischen inexistent sind und die steigenden Gebühren fak­tisch einem Negativzins gleichgestellt werden können, gibt es am Schweizer Aktienmarkt ein paar wahre Dividendenperlen. Eine davon ist die Aktie von MOBILEZONE, die auf Basis der im Frühjahr 2020 erwarteten Dividende von CHF 0.60 je Aktie mit satten 6.1% rentiert. Selbst eine Dividendenerhöhung auf CHF 0.65 je Aktie (Rendite 6.6%) scheint nicht ausgeschlossen zu sein. Weil die Dividende aus den Kapitaleinlagereserven des Unternehmens ausbezahlt wird, fallen für in der Schweiz domizilierte Privatpersonen keine Einkommens- und Verrechnungssteuern an. MOBILEZONE ist ein sehr zuverlässiger Dividendenzahler: In den letzten 9 Jahren hat das Unternehmen – bis auf eine Ausnahme – jeweils immer eine Dividende von mindestens CHF 0.60 je Aktie ausge­schüttet. Von der Vergangenheit auf die Zukunft zu schliessen ist zwar immer eine heikle Sache. Angesichts der soliden Geschäftsstrategie spricht aber viel dafür, dass MOBILEZONE auch in den kommenden Jahren eine Dividende von mindestens CHF 0.60 je Aktie ausschütten wird – und das steuerfrei! Weil das Management sehr umsichtig agiert und sich der Geschäftsausblick positiv präsentiert, sehen wir MOBILEZONE in erster Linie als klassische Dividendenstory. Ein deutliches Aufwärtspotenzial ist dennoch vorhanden, was die Performance zusätzlich nach oben schrauben würde. Kursziel CHF 14!

MOBILEZONE N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Symbol MOZN kotiert, die Wertpapier-Kennnummer lautet A14R33, letzter Kurs ca. CHF 9.83.

