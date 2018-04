MOBILEZONE in Outperformance-Phase!

Die Rendite unserer Musterportfolios lag im 2016 bei +17.7% und im 2017 bei +39.4%. Sichern Sie sich jetzt Ihr kostenloses und unverbindliches GRATIS-ABO der #WI_ONLINE WIRTSCHAFTSINFORMATION, des seit 1972 führenden Schweizer Börsenbriefes: <<GRATIS-ABO hier kostenlos anfordern>>

(wirtschaftsinformation.ch) – In unruhigen Börsenzeiten zeigen sich die Vorteile der als defensiv geltenden Aktien. Zu dieser Kategorie zählt man Unternehmen, deren Geschäftsmodell weniger stark von Schwankungen des Konjunkturverlaufs abhängig ist und demzufolge stabile Erträge lie­fert. Die Aktie des Telekomspezialisten MOBILEZONE weist ebenfalls einen eher defen­siven Charakter auf, was im bisherigen Jahresverlauf zum Tragen kam. Während der Swiss Market Index inklusive Dividenden seit Anfang Januar um rund -4% eingebüsst hat, liegt MOBILEZONE inklusive der am 10. April ausbezahlten Dividende um rund +3% im Gewinn. Die „Outperformance“, also die im Vergleich zum Schweizer Börsenindex bessere Rendite, liegt bei +7%. An der Börse zählt demnach nicht nur die absolute Rendite, sondern auch die relative Rendite gegenüber dem Vergleichsindex. Dies sollte man sich gerade in einem angespannten Börsenumfeld immer wieder vor Augen führen.

Wir haben MOBILEZONE Anfang Oktober 2017 ins Musterportfolio aufgenommen. Da­mals war der monatelange Kursrückgang verdaut, den eine mögliche Dividendenkürzung ausgelöst hatte. Heute wissen wir, dass die Dividendensorgen nicht angebracht waren. MOBILEZONE schüttete eine Dividende von 0.60 je Aktie aus, zudem darf im April 2019 mit einer Dividende von mindestens CHF 0.60 je Aktie (Rendite 5.1%) gerechnet wer­den. Wir haben eingangs erwähnt, dass sich das Geschäft von MOBILEZONE stabil ent­wickle. Mit der Übernahme der deutschen TPHCom, die auf das Vermittlungsgeschäft mit grossen Netzbetreibern spezialisiert ist, sind gewisse Wachstumsfantasien trotzdem nicht von der Hand zu weisen. Herzstück von TPHCom ist der Vertrag mit dem britischen Mobilfunkgiganten Vodafone. MOBILEZONE konnte sich so den Zugang zu 600‘000 Vo­dafone-Kunden sichern. Wir gehen davon aus, dass erste positive Auswirkungen der Übernahme bereits im Halbjahresbericht (Publikation am 24. August) sichtbar werden. Unser Kursziel lautet weiterhin CHF 15!

MOBILEZONE N ist an der SIX Swiss Exchange unter dem Ticker-Symbol MOZN gelistet, die Wertpapier-Kennnummer lautet A14R33, letzter Kurs ca. CHF 11.86.

