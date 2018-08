ML Gold weist Kupfererz über mehr als 400 Meter Länge nach!

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Das kann sich sehen lassen: Die kanadische ML Gold (TSX-V MLG; WKN A2DF7B) hat im Rahmen ihres Bohrprogramms auf dem Stars-Projekt Kupfervererzung über eine Länge von über 400 Metern – die gesamte Länge der Bohrung – nachgewiesen!

Wie das Unternehmen heute mitteilt, beginnt die Bohrung nahe der Oberfläche und endet erst in einer Tiefe von 490 Metern – und zwar in Vererzung. Das, so ML Gold, bedeutet die Entdeckung vererzter Porphyrintrusionen, was eine aufregende Entdeckung darstellt! Interessant ist dabei auch, dass sich die Kupfervererzung in Form von in Erzgängen enthaltenem Kupferkies in die umliegenden Wirtsgesteine erstreckt. So wurden zum Beispiel in der Nähe der Porphyrintrusion 204 Meter Vererzung mit 0,5% Kupferäquivalent nachgewiesen.

Die heute gemeldete Bohrung 10 wies im Detail 405,38 Meter mit 0,26% Kupferäquivalent (CuÄq) nach und zwar ab einer Tiefe von nur 29,57 Metern. Der Bohrabschnitt enthielt zudem weitere Intervalle mit hochgradigerer Vererzung, darunter 188,97 Meter mit 0,33% CuÄq, 24,38 Meter mit 0,32% CuÄq, 79,25 Meter mit 0,40% CuÄq und 30,48 Meter mit 0,50% CuÄq.

Darüber hinaus nimmt mit größerer Tiefe dieKalium-Alteration mit grobkörnigem eingesprengtem Kupferkies zu. Und das, so ML Gold, deutet darauf hin, dass man sich dem vererzten, kaliumhaltigen Kern des Systems nähert!

Es handelt sich, so das Unternehmen weiter, bei den beobachteten lithologischen Einheiten um eine Feldspat-Porphyrintrusion mit Kalium-Alteration zusammen mit Hornfels und verkieselten Vulkaniten der Hazelton-Gruppe. Und diese entsprechen jenen der nahegelegenen Lagerstätte Huckleberry, wo ML Golds Geologen ähnlichen Beobachtungen in den Bohrkernen machen konnten…

Da die Vererzungszone im Streichen und zur Tiefe offen bleibt, setzt ML Gold das Bohrprogramm weiter fort und konzentriert sich auf die Nachverfolgung der vererzten Zone, wobei man glaubt, dass sich die Bohrungen einer möglicherweise höhergradigen Erzzone nähern.

Denn Nachfolgebohrungen zum heute gemeldeten Bohrloch 10 haben ähnliche Porphyrintrusionen durchteuft, wie ML Gold erklärte. Die – noch ausstehenden – Analyseergebnisse dieser Bohrungen werden mit Spannung erwartet und dürften Aufschluss darüber geben, ob sich diese Vermutung einer höhergradigen Erzzone bestätigt.

Wir halten die heute vorgelegten Bohrergebnisse für ausgezeichnet und vor allem vielversprechend! Auch wenn weitere Erfolge keineswegs garantiert ist – das ist das Risiko, das allen Explorationsunternehmen gemeinsam ist – deutet sich unserer Ansicht nach an, dass ML Gold hier etwas Großem auf der Spur ist. Wir werden die Leser von GOLDINVEST.de auf dem Laufenden halten.





