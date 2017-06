ML Gold meldet weiteren Bohrerfolg auf Palmetto - Northwest Zone ausgedehnt

Die kanadische ML Gold (WKN A2DF7B / TSX-V MLG) kann den nächsten Bohrerfolg von ihrem Goldprojekt Palmetto in Nevada vermelden, auf dem man bereits an einer ersten Ressourcenschätzung arbeitet. Die Ergebnisse von vier weiteren Bohrungen -bislang ist das Unternehmen mit fast jedem Bohrloch auf Gold gestoßen – dehnen die bekannten Goldvererzungszonen deutlich über die in der Vergangenheit „abgesteckten“ Grenzen hinaus aus! Und die Vererzung in den Zonen Northwest und Discovery bleibt im Streichen, nach Westen und Osten sowie in die Tiefe offen, was weiteres Potenzial andeutet.

Mit den jetzt gemeldeten Bohrungen auf der Northwest-Zone ging ML noch einmal 50 Meter über die letzten Bohrlöcher hinaus und wies einen breiten Vererzungsabschnitt nach, der einen kontinuierlich breiten Vererzungshorizont skizziert, der nach Osten und nach Westen offenbleibt. Mit der bislang westlichsten Bohrung der Northwest-Zone stieß ML Gold dabei auf 21,3 Meter mit 0,93 Gramm Gold pro Tonne, darunter 7,6 Meter mit 2,26 Gramm Gold pro Tonne.

Darüber hinaus endeten Bohrungen in der Discovery-Zone in hochgradiger Goldvererzung, wobei eine Bohrung in 6,1 Metern mit 1,82 Gramm Gold pro Tonne in einer Tiefe von 237 Metern endete, sodass die Zone in die Tiefe offenbleibt. Die Bohrungen bestätigten hier zudem eine konsistente Goldvererzung um die Zonen herum, die die hochgradigeren Kernzonen der Vererzung bilden. Schon in der Vergangenheit hatten metallurgische Tests gezeigt, dass dieses Material von der Discovery-Zone für die Haufenlaugung geeignet ist. ML Gold wird nun weitere Metallurgiestudien durchführen – als Teil der zweiten Phase des Bohrprogramms –, sobald man die erste Ressourcenschätzung und den zugehörigen technischen Bericht zu Palmetto fertiggestellt hat.

Angesichts des nach Aussage des Unternehmens sehr erfolgreichen ersten Bohrprogramms, geht ML Gold davon aus, dass die zweite Bohrphase die bestehenden Vererzungszonen ausweiten und neue Zonen identifizieren wird. Dabei wird man sich auf die Gebiete nördlich und nordwestlich der Zonen Discovery und Northwest entlang des Palmetto-Goldtrends konzentrieren. Durch strukturelle Analysen und detaillierte Kartierungen hat man bereits neue Zonen innerhalb dieses Trends entdeckt, die man in der zweiten Phase des Bohrprogramms untersuchen will.

Wir warten jetzt gespannt auf die erste Ressourcenschätzung für Palmetto und werden die Leser von GOLDINVEST.de natürlich auch darüber hinaus auf dem Laufenden halten.



