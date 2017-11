ML Gold erwirbt neues Kupfer-Goldprojekt in exzellenter Lage

Weitere Suchergebnisse zu "Kupfer COMEX Rolling":

Sehr interessante Neuigkeiten heute Morgen von der kanadische ML Gold (WKN A2DF7B / TSX-V MLG)! Wie das Unternehmen nämlich bekannt gibt, hat man sich das Zugriffsrecht auf eine spannende, neue Kupfer-, Gold- und Silberliegenschaft gesichert. Und die liegt in bester Nachbarschaft.

Als die Stars-Liegenschaft bezeichnet ML Gold das neue Projekt, das sich über 2.136 Hektar im Herzen der kanadischen Provinz British Columbia erstreckt. Eine „einmalige Gelegenheit“ wie Andy Bowering, Chairman des Unternehmens erklärt. Man könne sich so das Recht an 80% einer „starken Landposition mit signifikanter Kupfer-, Gold- und Silber Vererzung“ sichern. Und diese Vererzung tritt an der Oberfläche auf, wurde aber bisher noch nie auf ihre Ausdehnung in die Tiefe untersucht.

Die Stars-Liegenschaft liegt nur 30 Kilometer nordwestlich der Silver Queen-Liegenschaft von New Nadina. Die Vererzung auf Silver Queen erstreckt sich in einem von Nordwesten nach Südosten verlaufen Trend zwischen einer ganzen Reihe von Lagerstätten, darunter die ehemalige Silbermine Equity von Goldcorp. Und die produzierte in der Vergangenheit 77 Mio. Unzen Silber, 500.000 Unzen Gold und mehr als 80.000 Kilogramm Kupfer! New Nadina meldete übrigens Ende Oktober eine erste Discovery auf ihrer Liegenschaft – seitdem ist die die Aktie von 8 Kanadischen Cent auf zuletzt 3,48 CAD gestiegen.

ML Golds Stars-Projekt liegt am nordwestlichen Ende dieses Trends und beherbergt breit verstreute Leitfähigkeitsanomalien sowie signifikante Kupfer-, Gold- und Silbervererzung, die an der Oberfläche zutage tritt. Die nötigen Genehmigungen für erste Bohrungen auf den zwei Hauptzonen, die zuerst Ende der 1990er Jahre entdeckt wurden, liegen bereits vor. Seitdem wurde die Vererzung mit Bohrungen in geringe Tiefe bestätigt. Nach den jetzt vorliegenden Informationen glaubt ML Gold, dass diese Zonen direkt über oder in großer Nähe zu einer angereichten Kupferporphyrzone liegt und dass die beiden unmittelbar nebeneinanderliegenden Zonen, die an der Oberfläche identifiziert wurden, sich in der Tiefe in einer hochgradigeren Zone vereinen.

Gesteinsproben von der Road Zone erbrachten z.B. Gehalte von bis zu 3,3% Kupfer, 0,2 Gramm Gold und 12,2 Gramm Silber pro Tonne. Ein Unternehmen der Hunter Dickinson Group hatte die Zonen im Jahr 2000 entdeckt und sie über eine Fläche von mindesten 3 mal 3 Kilometern nachgewiesen.

ML Gold hat sich nun das Recht gesichert, sich bis zu 80% an der Stars-Liegenschaft zu verdienen (in Vereinbarung mit zwei Besitzern der Liegenschaft) und das zu unserer Ansicht nach günstigen Konditionen (siehe HIER).

Die Lage der Stars-Liegenschaft ist unserer Ansicht nach schon vielversprechend und auch die bereits bekannte Oberflächenvererzung sowie die Gehalte der Gesteinsproben erscheinen uns aussichtsreich. Ob ML Gold bei einem Erfolg eine Entwicklung wie New Nadia nehmen kann lassen wir einmal dahingestellt, aber bei erfolgreichen Bohrungen sollte der Wert des Projekts und damit von ML Gold deutlich steigen können. Wir werden natürlich weiter berichten.

Das Unternehmen macht sich auf jeden Fall schon einmal daran, sich die nötigen Mittel zu verschaffen, um seine Projekte weiter voranzubringen. Wie ML Gold nämlich auch bekannt gab, arrangierte man eine Finanzierung in Höhe von 1 Mio. CAD. Dazu will man 3,5 Mio. Units zu jeweils 0,10 CAD und 5 Mio. Units zu 0,13 CAD ausgeben. Dazu gehören jeweils ein bzw. ein halber Warrant zu 0,15 bzw. 0,18 CAD.





