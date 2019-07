ML Gold: Investoren müssen sich umgewöhnen

Plötzlich taucht auf dem Kurszettel ein neuer Unternehmensname auf und Investoren fragen sich: Wer ist das denn? Nicht immer handelt es sich dann um einen Börsengang. Bisweilen ändern Gesellschaften auch ihren Namen. Eine solche Umfirmierung kann unterschiedliche Gründe haben

Mal steckt eine Übernahme dahinter, mal sind es Marketing-Gründe, dann wiederum hat sich der Unternehmenszweck geändert. In Deutschland muss eine solche Änderung von der Hauptversammlung bestätigt werden, dann muss sie ins Handelsregister eingetragen werden.

In Kanada sind die Regeln hingegen etwas anders. Gesellschaften, die an der TSX-V notiert sind, haben keinen so komplizierten Weg vor sich. Das Bord of Directors muss eine Namensänderung vorschlagen und der Börse mitteilen. Eine Zustimmung der Aktionäre ist nicht erforderlich.

Insofern sollten sich Investoren von ML Gold (WKN A2PEU0 / TSX-V MLG) nicht wundern, wenn sie diesen Namen bald nicht mehr wiederfinden. Bei der Gesellschaft steht eine Umfirmierung an. Künftig soll die Gesellschaft M3 Metals Corp. heißen. Die Genehmigung der TSX-V will man zeitnah einholen.

In diesem Fall soll der neue Name auf das diversifizierte Portfolio der bisher als ML Gold bekannten Gesellschaft hindeuten. Denn Gold ist längst nicht mehr der einzige Rohstoff, nach dem die Company sucht.

Kosta Tsoutsis, Vorstandschef des Unternehmens, zu den Hintergründen: „Wir freuen uns sehr, unser massives, sich vollständig in Unternehmensbesitz befindliches Eisenerzprojekt im Osten Kanadas voranzutreiben, dessen Risiko wir erheblich reduziert haben und in das über 35 Millionen Dollar investiert wurden.“ Damit wird klar, dass Gold nicht mehr der alleinige Fokus bei ML Gold ist. CEO Tsoutsis fährt fort: „Wir glauben, dass der Name M3 Metals unsere Fokussierung auf dieses wertvolle Asset besser widerspiegeln wird und es uns dennoch ermöglicht, die anderen Projekte in unserem Portfolio weiter voranzutreiben.“

Das für die Namensänderung verantwortliche Objekt Block 103 umfasst 7.275 Hektar und liegt 30 Kilometer nordwestlich von Schefferville (Quebec / Kanada). Dort soll es nach einer NI 43-101 konformen Studie eine abgeleitete Eisenerz-Ressource von 7,2 Milliarden Tonnen Gestein mit 29,2 Prozent Erz geben.

Neben Block 103 gehören Start Property, Pinnacle Reef und Aspen Gold zum Portfolio von ML Gold. Dort soll es Gold und Kupfer im Erdreich geben.

Wann die Namensänderung vollzogen wird, ist noch unklar. Die Gesellschaft will die Öffentlichkeit jedoch rechtzeitig über den Vollzug informieren.





