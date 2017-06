ML Gold – Erste Bohrungen weisen mächtige, neue Goldvererzung auf Palmetto nach

Das kann man wohl als vollen Erfolg bezeichnen: Die kanadische ML Gold (WKN A2DF7B / TSX-V MLG) hat gestern nach Börsenschluss die Ergebnisse ihrer ersten acht Bohrungen auf dem Palmetto-Projekt in Nevada gemeldet, für das man derzeit eine erste Goldressource kalkuliert.

Und von diesen Bohrungen, Teil eines insgesamt 15 Bohrungen umfassenden Programms, stieß jede einzelne auf Goldvererzung! Doch nicht nur das: mit einem Großteil der Bohrungen konnte man diese Vererzung auch weit über die mit früheren Bohrungen nachgewiesenen Goldvererzungszonen hinaus ausweiten! Die Vererzung bleibt somit in Streichrichtung nach Westen und Osten sowie in die Tiefe offen.

Und es besteht, wie ML Gold weiter erklärte, zudem noch erhebliches Potenzial, weitere, gestaffelte Vererzungszonen zu entdecken, die im gleichen nach Nordwesten streichenden, tektonischen Korridor liegen, der die gesamte Liegenschaft durchzieht! (Das Unternehmen nennt dies den Palmetto Gold Trend.)

ML Gold konzentrierte sich mit den Bohrungen auf die Northwest und die Discovery Zone. Auf Northwest führte man Nachfolgebohrungen zu vier dicht gruppierten historischen Bohrungen durch, die in einem weit offenen Gebiet mit nach Ansicht des Unternehmens großem Potenzial niedergebracht worden waren. Besonders interessant ist dabei, dass die neuen Bohrungen besonders mächtige Vererzungsabschnitte nachweisen konnten. So lieferte zum Beispiel die die östlichste Bohrung in der Northwest Zone einen Vererzungsabschnitt von 103 Metern (!) mit durchschnittlich 0,4 Gramm Gold pro Tonne, darunter 31,5m mit 1,1 g/t Gold. Und weiter westlich erbrachte eine weitere Bohrung 24,4 Meter mit 1,1 Gramm Gold pro Tonne. Darunter war auch ein Abschnitt von 10 Metern mit 2,0 Gramm Gold je Tonne. Damit hat ML Gold nach Ansicht des Unternehmens ein neues, möglicherweise Tagebau fähiges Ziel auf Palmetto nachgewiesen, das sowohl nach Osten als auch nach Westen offenbleibt

Und auch die Discovery Zone bleibt in die Tiefe und nach Westen offen. Die bisher westlichste Step-Out-Bohrung in der Discovery Zone zeigte nämlich einen mächtigen mit Gold vererzten Abschnitt, den ML Gold gleich in der nächsten Bohrphase genauer untersuchen will. Man wies mit diesem Bohrloch 68,6 Meter mit 0,87 g/t Gold unterhalb der Discovery Zone nach, was eine Fortsetzung der Vererzung in die Tiefe andeutet!

Die Bestätigung, dass es sich bei der Northwest Zone tatsächlich um eine unabhängige Zone handelt, die nach Osten, Westen und in die Tiefe offen ist und dem gleichen Muster wie die Discovery Zone folgt, deutet laut ML Gold darauf hin, dass Potenzial zur Entdeckung weiterer Zonen besteht, indem man dieses sich abzeichnende Muster weiterverfolgt.

Andrew Bowering, Chairman von ML Gold, zeigt sich äußerst erfreut, dass die Northwest Zone schnell ausgeweitet werden konnte. Seiner Ansicht nach könnte hier eine „signifikante im Tagebau abbaubare Ressource“ entstehen und der Umfang der zu erwartenden Palmetto-Ressource gesteigert werden.

Geradezu begeistert weist Herr Bowering auf die Ähnlichkeit von Palmetto mit der North Bullfrog-Lagerstätten von Corvus Gold (WKN A1C4C5) hin, die nur 150 Kilometer südwestlich ebenfalls auf dem Walker Lane-Gürtel liegen. North Bullfrog verfügt bereits über rund 606.000 Unzen Gold und 3,3 Mio. Unzen Silber in den Kategorien gemessen und angezeigt sowie rund 926.000 Unzen Gold und 3,32 Mio. Unzen Silber in der Kategorie geschlussfolgert.

Bis Palmetto solche Werte aufweisen könnte, ist es noch ein weiter Weg, wir sehen allerdings bei allen Risiken eine gute Chance, dass ML Gold irgendwann in die Fußstapfen von Corvus treten könnte.



