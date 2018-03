MGX verändert die Lithium-Landschaft, verbündet sich mit Investmentbank-Schwergewicht Capstone Headwaters

MGX auf dem Weg zur Wall Street: Die Zeit für Monetarisierung ist gekommen

"Verpflichtet, um zu gewinnen: Wir machen, was das beste für den Kunden ist, um jeden Preis, und gewinnen." (John Ferrara, CEO von Capstone Headwaters)

Da Lithium- und Petrolithiumprojekte in grossem Maßstab entwickelt werden wollen, verkündete MGX Minerals Inc. heute das Engagement der Investmentbank Capstone Headwaters LLC, wodurch indiziert wird, dass die Zeit traditioneller Lithiumverarbeitung abläuft, da die MGX-Technologie bereit ist, die Solar-Evaporation mit Nanofiltration zu verdrängen. Die ambitionierten Expansionspläne von MGX erhalten nun Rückendeckung von einer der erfahrensten und am besten vernetzten Banken an der Wall Street.

Während sich MGX auf den kommerziellen Einsatz seiner Lithium-Extraktionsysteme vorbereitet, sowie auf die gleichzeitige Entwicklung von seinem Magnesiumprojekt in Richtung Produktionsentscheid, ist das entstehende Greentech-Konglomerat mit einer der grössten unabhängigen Investmentbanken in den USA heute eine Partnerschaft eingegangen, damit sie den Lithium-, Magnesium- und Energieprojekten von MGX nicht nur beratend zur Seite steht, sondern diese auch für den industriellen Grosseinsatz finanziert.

Die führende Mittelstands-Investmentbank wird dabei helfen, die vielfältigen Assets von MGX, die auf Hochleistungswerkstoffe, Energierohstoffe und Energietechnologie fokussiert sind, zu monetarisieren.

Genau genommen geht es um die Maximierung von Aktionärsvermögen, indem die schnelle Extraktionstechnologie industriell zum Einsatz gebracht wird und man dadurch in den Lithiummarkt eintretet, während synchron die anderen Projekte im Portfolio mit den richtigen strategischen Partnern in Geld umgemünzt werden. Capstone Headwaters wurde enagiert, und hat sich verpflichtet, eine Schlüsselrolle während dieser entscheidenden Phase des Übergangs und der Monetarisierung einzunehmen.

Starke Rückendeckung

Als einer der grössten Grundstücksbesitzer von Lithiumsole in Nord-Amerika mitsamt einer bahnbrechenden Verarbeitungstechnologie, schliesst sich MGX nun mit der Wall Street zusammen, um seine US-Lihtium-Assets zu entwickeln. Der Fokus liegt jetzt eindeutig auf Skalierung und der Realisierung von Lithium- und Petrolithiumprojekte im industriellen Grossmaßstab.

In Anbetracht der jüngsten Ereignisse, einschliesslich der Fertigstellung einer positiven NI43-101-konformen PEA ("Preliminary Economic Assessment"; vorläufiges Wirtschaftlichkeitsgutachten) für Driftwood Creek (siehe Pressemitteilung vom 6. März 2018), dem Eintritt in die chilenischen Lithiumsolen- und kalifornischen Geothermiesolen-Märkte (siehe Pressemitteilung vom 14. Februar 2018 und Pressemitteilung vom 23. Januar 2018), der Kommerzialisierung der Lithium-Extraktionstechnologie (siehe Pressemitteilung vom 12. Februar 2018) und der Akquisition von ZincNyx Energy Solutions mit der Weiterentwicklung einer Zink-Luft-Zellenbatterietechnologie der nächsten Generation (siehe Pressemitteilung vom 30. Januar 2018), hat MGX die Notwendigkeit einer Partnerschaft mit einer erfahrenen Investmentbank erkannt.

Über Capstone Headwaters

Im Januar 2018 schlossen Capstone Partners LLC und Headwaters MB LLC eine strategische Transaktion ab, wonach Headwaters von Capstone übernommen wurde, um Capstone Headwaters LLC zu bilden. Dieser Zusammenschluss vereinigt 2 führende Mittelstands-Investmentbanken. Die Transaktion hat eine der grössten unabhängigen Investmentbanken in den USA geschaffen. Capstone Headwaters ist eine elitäre Investment Banking Firma, die sich den Finanzierungsbedürfnissen von mittelständischen Geschäftsinhabern und Investoren verpflichtet hat. Capstone Headwaters bietet Leistungen im Bereich M&A, Finanzierung, Unternehmensrestrukturierung und Finanzberatung an, um aufstrebende Unternehmen zu unterstützen. Mit Haupsitzen in Boston und Denver unterhält Capstone Headwaters auch 20 Büros in den Vereinigten Staaten, im Vereinigten Königreich und in Brasilien, wobei die mehr als 300 Fachleute in 34 Ländern zur Seite stehen.

Ausgezeichnet als “die Investment Bank des Jahres” das 3. Jahr in Folge

Headwaters MB wurde von grossen Industrieorganisationen zum dritten Mal in Folge als “die US-Investmentbank des Jahres” ausgezeichnet. Laut Webseite:

"Headwaters MB bringt Fachleute, Qualitätsberatung, treugebliebene Überzeugungsarbeit und ein mächtiges Netzwerk, um unseren Kunden beim Wachstum, bei der Kapitalisierung und bei der Monetarisierung ihrer Unternehmungen zu unterstützen. Wir bieten ein Komplettpaket von M&A- und Kapitalbildungs-Dienstleistungen an und offerieren beeindruckenden Marktzugang für Inhaber und Betreiber von mittelständischen Unternehmen. Wir machen die Standard-Sachen, die Banker machen. Wir helfen Kunden, Unternehmen zu kaufen und zu verkaufen, oder verschiedenste Kapitalarten zu beschaffen. Wir offerieren Beratungsleistungen wie alternative Analysen, Fairness-Meinungen und Spezialsituationsberatung. Und das "MB" in unserem Namen steht für Merchant Banking [Handelsbank- bzw. Finzanzberatungs- und Private Equity Aktivitäten], in welchem Bereich wir ebenfalls Investment-Fähigkeiten haben."

"Where deals get done" (Wo Deals abgeschlossen werden)



"Schlussendlich basiert die Reputation von Capstone auf den Menschen und Institutionen, die wir repräsentieren, und zwar von privaten Geschäftsinhabern bishin zu Investoren und Geldgebern. Wir sind ausserdem stolz, bemerken zu dürfen, dass Capstone ein Allianzpartner von zahlreichen hoch angesehenen Wall Street Firmen ist. Zum Abschluss eines jeden Engagements erbeten wir direktes Feedback von unseren Kunden über 10 Schlüssel-Performance-Kategorien. Bis dato hat Capstone ein Performance-Ergebnis von 95% erreicht. Kunden schätzen vornehmlich die Fähigkeit von Capstone, die Erfolgswahrscheinlichkeit zu erhöhen, sowie die Abschluss-Geschwindigkeit und die Schaffung von Aktionärsvermögen. Wir sind sehr stolz auf diese Leistung." (Testimonials)

MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735



Aktien im Markt: 101.573.656





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $1,13 CAD (21.03.2018)

Marktkapitalisierung: $115 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0.719 EUR (21.03.2018)

Marktkapitalisierung: €73 Mio. EUR

