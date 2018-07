MGX expandiert zu den grössten und reichsten Lithiumvorkommen nach Argentinien

Ziel ist der Einsatz seiner schnellen Lithiumextraktionstechnologie neben den grössten Lithiumproduzenten der Welt

Salinas Grandes, eines der grössten Salzebenen der Welt, befindet sich in den Hochebenen der Atacama Wüste in Argentinien, wo die Lithiumproduktion durch traditionelle Sonnenverdunstung stark vom Wetter abhängig ist.

Mit der heutigen News gibt MGX Minerals Inc. erstmals seinen Schritt zu den grössten und reichhaltigsten Lithiumvorkommen der Welt bekannt. Mit der Übernahme eines 4.308 Hektar grossen Grundstücks nahe den riesigen Produktionsanlagen von Orocobre und Lithium Americas zielt MGX darauf ab, seine preisgekrönte Lithiumextraktionstechnologie einzusetzen, die aktuell bereits im kanadischen Alberta kommerziell in Betrieb genommen wird.

Während Lithium traditonellerweise in riesigen Becken mittels der Sonnenverdunstung (Solar-Evaporation) gewonnen wird – was jedoch 1-2 Jahre dauern kann (abhängig vom Wetter) – hat MGX eine Technologie entwickelt, die Lithium binnen wenigen Stunden extrahiert.

LSC Lithium Corp. konnte im Salinas Grandes Becken eine grosse (57 Mio. Kubikmeter) Solenressource mit durchschnittlichen Gehalten von 795 ppm Lithium nachweisen, was 239.200 t LCE (Lithiumcarbonat-Äquivalent) entspricht, die beim aktuellen LCE-Marktpreis von mehr als $15.000 USD/t einen Insitu-Wert von $3,6 Mrd. USD haben. Da der Schritt zur Produktionsaufnahme mittels traditioneller Solar-Evaporation jedoch ein milliardenschweres Projekt darstellt, verharrt die LSC-Aktie bei einer aktuellen Marktbewertung von lediglich 100 Mio. CAD.

Das Besondere am Salinas Grandes ist, dass die lithiumreiche Sole nur wenige Meter unterhalb der Erdoberfläche vorkommt und sich somit für kostengünstige Bohrungen zur schnellen Produktionsaufnahme eignen. MGX wird nun auf seinem Grundstück, direkt neben LSC, eine geophysikalische Widerstandsmessung durchzuführen, um anschliessend mit Bohrungen, die sich anschliessend ggf. auch zur sofortigen Förderung eignen, zu beginnen.

Die neuen Lithiumgrundstücke von MGX (in rot eingezeichnet) im Salinas Grandes Becken, Argentinien.

Der strategische Schritt, zu den grössten Lithiumvorkommen und -produzenten der Welt nach Argentinien zu gehen, verdeutlicht, dass MGX beabsichtigt, dort ebenfalls seine schnelle Lithiumextraktionstechnoligie in Betrieb zu nehmen. Dies dürften die grossen Lithiumproduzenten, mit ihren riesigen Verdunstunsbecken und millardenschweren Verarbeitungsanlagen, mit grossem Interesse (oder gar Argwohn) verfolgen. Weitere strategische Partnerschaften könnten also bevorstehen.

Erst vor 2 Wochen vermeldete MGX ein Joint Venture mit Belmont Resources Inc. im Kibby Basin von Nevada, USA. Die Bohrungen beginnen jetzt jederzeit und man wird sofort herausfinden, ob Sole nahe der Erdoberfläche durchbohrt wird. Die anschliessenden Laborergebnisse werden zeigen, wie hoch die Lithiumgehalte sind. MGX kann sich hier einen Projektanteil von 50% sichern und das Projekt als Betreiber übernehmen. Das Kibby Basin ist das wohl aussichtsreichste Becken in Nevada, lithiumangereicherte Solen zu beheimaten, wobei die schiere Grösse des Reservoirs beeindruckend ist: Einer der identifizierten Wasserschichten (“Aquifer”) ist 6 km lang und 3,5 km breit, und beinhaltet eine mächtige (bis zu 1 km) Zone mit sehr niedrigem spezifischen elektrischen Widerstand, sodass die Lithiumressource nicht nur hochgradig sein dürfte, sondern auch riesig. Ein Bohrerfolg in den nächsten Wochen könnte für MGX zum ganz grossen Wurf werden, da ein Produktionsbeginn mit seiner Lithiumextraktionstechnologie recht schnell realisiert werden könnte.

Mit Lithiumprojekten in der kanadischen Öl- und Gashochburg Alberta, die derzeit in die kommerzielle Produktion geführt werden (in Kürze erwarte ich hier bedeutende News), sowie dem neuen Projekt in den USA nahe der Gigafactory von Tesla und dem heute bekanntgegebenen Projekt in Argentinien, expandiert MGX strategisch gesehen sinnvoll, um in den wichtigsten Lithiumproduktionsregionen der Welt zum führenden Technologiebereitsteller zu werden und selber zu einem bedeutenden Lithiumproduzent aufzusteigen. Binnen kürzester Zeit kann MGX zu einem der Top-5 Lithiumproduzenten weltweit werden.

Die preisgekrönte Lithiumextraktionstechnologie von MGX ist nicht nur schnell, sondern auch modular einsetzbar, sodass die Kapitalaufwendungen zur Produktionsaufnahme in keinem Verhältnis zu den milliardenschweren Investitionen der klassischen Sonnenverdunstung stehen. In Kanada berichtete vor kurzem ein grosser Fernsehsender über die Technologie, die in Alberta gerade in den kommerziellen Betrieb an mehreren Produktionsstandorten gebracht wird.

Die riesigen Verdunstungsbecken und milliardenschweren Lithiumverarbeitungsanlagen in Argentinien, mitsamt den klimabedingten Problemen, könnten alsbald von MGX Minerals Inc. mit seiner schnellen Lithiumextraktionstechnologie herausgefordert werden. (Fotos: Die Olaroz Lithiumproduktionsanlage von Orocobre und Toyota in der Nähe vom Salinas Grandes Projekt, an dem sich MGX einen Anteil von 80% erarbeiten kann).



Technische Perspektive: Der übergeordnete "Thrust" ist trotz untergeordneten Schwankungen im Gange





Die Auflösungsbewegung (sog. Thrust) aus der Anfang 2017 gebildeten (grünen) Dreiecksformation, die Ende 2017 mit einem bilderbuchmäßigen Ausbruch (sog. Breakout) und anschliessendem klassischen Rücksetzer (sog. Pullback) zurück zur Dreiecksspitze beendet wurde, begann im Mai 2018. Da der Aktienkurs seit Erreichen der Dreiecksspitze ansteigt, kann auch mit einem Thrust nach oben gerechnet werden, der zum Ziel hat, das Hoch des Breakouts (ca. $2) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit daraufhin ein neuer und nachhaltiger Aufwärtstrend beginnen kann. Nimmt man den Thrust aus dem 1. Dreieck (2015-2017) als Richtschnur, so wird der jetzige Thrust weit über die $3er Marke ansteigen und bis Ende des Jahres eher in Richtung $5 tendieren. Dass es während der übergeordneten Bewegung zwischenzeitlich zu kleineren Rücksetzern und Korrekturen kommt, die mitunter mehrere Wochen andauern können, sollte nicht überraschen, sondern entsprechend genutzt werden, vor allem wenn es sich um so starke Unterstützungen wie die aktuell Erreichte handelt, von der ein Wiederanstieg antizipiert wird.

