MGX entdeckt riesige lithiumhöffige Anomalie in Argentinien

MGX identifiziert riesige Geophysik-Anomalie beim Salinitas Lithiumprojekt im Salinas Grandes in ArgentinienGrossartiges Potential für die schnelle Lithiumextraktionstechnologie von MGX-PurLucid bestätigt

Vollversion / Schwarze Gesteine beissen an der Erdoberfläche vom Salinitas Lithiumprojekt in Argentinien aus.

MGX Minerals Inc. verkündete heute die Fertigstellung vom ersten TEM- ("Transient Electromagnetic Survey") Geophysikprofil vom Salinitas Projekt, ein Joint Venture mit A.I.S. Resources Ltd. beim Salinas Grandes Salar in der argentinischen Provinz Salta. Die Ergebnisse indizieren bereits, dass umfangreiche Wasserschichten (sog. Aquifers) mit Ausmaßen von 3 km x 2 km x 180 m unterhalb der Erdoberfläche existieren.

Die ersten Ergebnisse der TEM-Messung (siehe Abbildung 1 unten) zeigen die rote Zone als eine stark leitfähige Zone (Wasser ist nicht leitfähig, doch lithiumreiche Solen sind sehr leitfähig), sodass diese mit grosser Wahrscheinlichkeit solenhaltige Sände und Tonschichten repräsentieren. Die grosse blaue Struktur in der Abbildung 1 sind schwarze Gesteine, die an der Erdoberfläche ausbeissen (siehe Titelbild). Gemäss der 1. Linienmessung sind diese 2 Blöcke etwa 6 km x 180 m gross, wobei die Interpretation der 2. und 3. Linienmessungen noch ausstehen und weitere Indizien der möglichen Mächtigkeiten geben werden. Die violette Linie an der Erdoberfläche in Abbildung 1 zeigt das Hauptgebiet, wo in Kürze Grabungen ("trenching") stattfinden werden.



Abbildung 1: TEM-Ergebnisse vom Salinitas Projekt – die blauen Punkte repräsentieren die Messungslinien entlang 26 km.



Abbildung 2: Die blauen Punkte repräsentieren die Messungslinien und Gebiete, wo künftige Grabungen stattfinden werden. Die TEM-Geophysikuntersuchung wurde an 52 Standorten mit 500 m Abständen durchgeführt (Gesamtlänge: 26 km).

Bohrgenehmigung

Es wird erwartet, dass die argentinischen Behörden nächste Woche die Bohrgenehmigungen ausstellen werden. Nach der vollständigen Interpretation aller Geophysikdaten werden Grabungen und Bohrungen geplant, um Zielstellen nahe der Erdoberfläche nach Solen zu testen, die Lithium und andere Elementen enthalten können. Die Exploration wird vom neuen Präsident und CEO von A.I.S. Resources, Phillip Thomas, geleitet, der im Bereich Entwicklung von Lithiumsolenprojekten spezialisiert ist. Zuvor war er der CEO von Admiralty Resources und hat den Rincon Salar in Argentinien in die Produktion geführt.

Über das Salinitas Lithiumsolenprojekt

MGX zielt darauf ab, seine preisgekrönte Lithiumextraktionstechnologie nahe den riesigen Produktionsanlagen von Orocobre und Lithium Americas in Argentinien einzusetzen. Die Technologie wird aktuell bereits im kanadischen Alberta kommerziell in Betrieb genommen. Während Lithium traditionellerweise in riesigen Becken mittels der Sonnenverdunstung (Solar-Evaporation) gewonnen wird – was jedoch 1-2 Jahre dauern kann (abhängig vom Wetter) – hat MGX eine Technologie entwickelt, die Lithium binnen wenigen Stunden extrahiert.

Das Salinitas Grundstück befindet sich im Lithium-Dreieck beim Salar de Salinas Grandes in der Provinz Salta. Das 4.308 Hektar grosse Landpaket befindet sich in der Puna Region im Nordwesten von Argentinien nahe der Grenze zu Chile – ein Gebiet, das für seine lithium- und kaliumreiche Solenressourcen bekannt ist. MGX hat sich mit A.I.S. Resources (TSX.V: AIS) als Projektpartner zusammengetan und kann sich einen Projektanteil von 80% erarbeiten, indem Explorationsausgaben von mindestens $1,2 Mio. USD bis zum 31. Mai 2020 getätigt und insgesamt $3,2 Mio. USD gezahlt werden, die hauptsächlich ebenfalls erst 2020 fällig sind.

Schnelle Lithiumsolenextraktionstechnologie

MGX hat eine schnelle Lithiumextraktionstechnologie entwickelt, die den "Fussabdruck" und die Kapitalkosten von riesigen Verdunstungsbecken eliminiert, wobei die Qualität der Extraktion und Gewinnung aus unterschiedlichsten Solen verbessert wird. Diese Technologie kann für Solen aus den Bereichen Petrolithium (Öl- und Gas-Abwässer) eingesetzt werden, sowie für natürliche Solen und sonstige Solenquellen wie lithiumreiche Minen- und Industrieanlagen-Abwässer. Die Technologie wurde im Mai 2018 in London von den 2018 S&P Global Platts Metals Awards zum Gewinner der Kategorie "Base & Specialty Metals Industry Leadership Award" gewählt (siehe hier).

Über MGX Minerals Inc.

MGX ist ein diversifiziertes Ressourcenunternehmen mit Hauptsitz in Kanada, das Beteiligungen in fortgeschrittenen Rohstoff- und Energieprojekten in ganz Nord-Amerika besitzt. Weitere Infos unter www.mgxminerals.com



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735

Email: jared@mgxminerals.com

www.mgxminerals.com

Aktien im Markt: 124.365.827



Chart

Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $0,76 CAD (31.08.2018)

Marktkapitalisierung: $95 Mio. CAD



Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0,508 EUR (31.08.2018)

Marktkapitalisierung: €63 Mio. EUR

Report-Übersicht

Disclaimer: Bitte lesen Sie die vollständigen Disclaimers in beiden vollständigen Research Reports als PDF (hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von MGX Minerals Inc. und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von MGX Minerals Inc. besitzt.