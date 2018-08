MGX engagiert Hatch Engineering für die Bauberatung einer Grossanlage zur schnellen Lithiumextraktion im Westen der USA

Der Great Salt Lake in Utah gehört zu einer der grössten konzentrierten Solenquellen im Westen der USA.

MGX Minerals Inc. hat offensichtlich seinen Blick auf etwas sehr grosses im Westen der USA gerichtet. Heute kam nämlich die Ankündigung, dass Hatch Ltd. unter Vertrag genommen wurde, und zwar für Ingenieursberatungen in Bezug auf die Hochskalierung der schnellen Lithiumextraktionstechnologie von MGX. Die Anwendung dieser Technologie in einer Grossanlage wäre eine mögliche Lösung für das Lithiumangebotsproblem der USA. Lithium wurde jüngst von der US-Regierung auf die Liste der strategischen Rohstoffe gesetzt, wodurch eine klare Botschaft der USA gesendet wurde, ihr heimisches Lithiumangebot stark zu vergrössern.

Obwohl heute nur wenige Details öffentlich gemacht werden konnten, existieren sehr grosse Lithiumvorkommen in Kalifornien, Utah und Nevada. Aktuell betreibt MGX Geschäftsentwicklungen oder Explorationsaktivitäten in all diesen 3 US-Staaten, die ein möglicher Zielstandort der geplanten Grossanlage sind. MGX hat bisher Anlagen mit einer Kapazität von 5-10 Kubikmeter/Stunde hergestellt, sowie Anlagen mit 50-100 Kubikmeter/Stunde konzipiert und mit dem Bau begonnen. Sofern MGX also basierend auf der Vergangenheit hochskaliert, dann sieht es danach aus, als wenn Hatch engagiert wurde, um eine erneute Verzehnfachung auf diesmal 1000 Kubikmeter/Stunde zu bewerkstelligen.

In Utah besitzt MGX Öl- und Lithium-Assets im Umfang von mehr als 40.000 Hektar und eine 3D-Seismikuntersuchung soll in den kommenden Wochen starten. Im August 2017 berichtete MGX über eine der grössten Initial-Ölschätzunngen in der US-Geschichte von seinem Paradox Basin Petroltihium Projekt, wo MGX auf Lithiumsole in Verbindung mit Öl und Gas abzielt.

In Nevada verkündete MGX letzte Woche die Mobilisierung zum Bohrstart im Kibby Basin, 50 km nördlich vom einzigen US-Lithiumproduzenten Albemarle Corp. mit seiner Silver Peak Lithiumsolenmine.

In Kalifornien engagierte MGX den ehemaligen Senator Richard Polanco als Unternehmensberater und ernannte Randall W. Keller zum Vizepräsident der Unternehmensentwicklung. Herr Keller arbeite zuvor als Director of Business Development, Transmission & Land Assets für Berkshire Hathaway Energy Renewables gearbeitet hat – ein Unternehmen, das von der multinationalen Holdinggesellschaft Berkshire Hathaway Inc. kontrolliert wird und bekannt für seinen Chef Warren Buffett ist. Im November 2017 entwickelten MGX und PurLucid eine neuartige Filtrationstechnologie zur Aufreinigung von hochtemperierten Geothermiesolen mitsamt der anschliessenden Extraktion von Lithium und anderen Metallen.

Hatch verfügt über beträchtliche Ingenieursexpertise in der Lithiumindustrie und ist ein Experte im Bereich Spezialmetalle. Was auch immer das Projekt sein mag, das sich hinter der heutigen News befindet, MGX beabsichtigt, seine Technologie in den Grossanlagenmaßstab hochzuskalieren. In Anbetracht der aktuellen US-Zollsituation und der Tatsache, dass Lithium als kritisch für die wirtschaftliche und nationale Sicherheit der USA klassifiziert wurde, ist es strategisch gesehen sinnvoll, dass MGX nun beabsichtigt, so schnell wie möglich eine Grossanlage zur schnellen Lithiumextraktion auf US-Boden in Betrieb zu nehmen.



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1



Aktien im Markt: 122.655.926





Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $0,85 CAD (31.07.2018)

Marktkapitalisierung: $104 Mio. CAD





Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0,561 EUR (31.07.2018)

Marktkapitalisierung: €69 Mio. EUR

Technische Perspektive: Der übergeordnete "Thrust" ist trotz untergeordneten Schwankungen im Gange





Die Auflösungsbewegung (sog. Thrust) aus der Anfang 2017 gebildeten (grünen) Dreiecksformation, die Ende 2017 mit einem bilderbuchmäßigen Ausbruch (sog. Breakout) und anschliessendem klassischen Rücksetzer (sog. Pullback) zurück zur Dreiecksspitze beendet wurde, begann im Mai 2018. Da der Aktienkurs seit Erreichen der Dreiecksspitze ansteigt, kann auch mit einem Thrust nach oben gerechnet werden, der zum Ziel hat, das Hoch des Breakouts (ca. $2) in eine neue Unterstützung umzuwandeln, damit daraufhin ein neuer und nachhaltiger Aufwärtstrend beginnen kann. Nimmt man den Thrust aus dem 1. Dreieck (2015-2017) als Richtschnur, so wird der jetzige Thrust weit über die $3er Marke ansteigen und bis Ende des Jahres eher in Richtung $5 tendieren. Dass es während der übergeordneten Bewegung zwischenzeitlich zu kleineren Rücksetzern und Korrekturen kommt, die mitunter mehrere Wochen andauern können, sollte nicht überraschen, sondern entsprechend genutzt werden, vor allem wenn es sich um so starke Unterstützungen wie die aktuell Erreichte handelt, von der ein Wiederanstieg antizipiert wird.

Disclaimer: Bitte lesen Sie die vollständigen Disclaimers in beiden vollständigen Research Reports als PDF auf der Webseite von Rockstone Research, da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien von MGX Minerals Inc. und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von MGX Minerals Inc. besitzt.