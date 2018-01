MGX-Partnerschaft mit Highbury Energy zur Säuberung von Petroleumkoks

MGX schlägt eine Brücke zwischen dreckigem Petcoke und der Umwelt

"Es war das dreckige Geheimnis von Albertas Ölsänden – bis der schwarze Berg aus Petroleumkoks am Ufer vom Detroit Fluss auf die Grösse eines dreistöckigen Stadtblocks anwuchs." (Quelle: Detroit´s mountains of petroleum coke are ´dirtier than the dirtiest fuel´)

Vor wenigen Minuten berichtete MGX Minerals Inc. eine Partnerschaft mit Highbury Energy Inc. zur Entwicklung eines chemischen Verfahrens zur Konzentration und Extraktion von Metallen wie Nickel, Vanadium und Cobalt aus Petroleumkoks (aus dem Englischen von "Petroleum Coke" bzw. "Petcoke").

Petcoke ist das, was übrig bleibt, nachdem das Schweröl aus kanadischen Ölsänden herausraffiniert wurde. Es ist im Grunde das Abfallprodukt, nachdem das Benzin aus Rohöl entnommen wurde. Jedes Fass Rohöl aus den Ölsänden Albertas wirft zwischen 60-130 Pfund Petcoke ab. Da es nahezu aus reinem Carbon/Kohlenstoff besteht, enthält Petcoke auch mehr Carbon als Kohle und brennt auch heisser. Allerdings ist es viel billiger als Kohle, denn wenn es verfeuert wird, ist es eine mordsmäßig potente Quelle aus erderwärmenden Kohlenstoffdioxid mit einer Fülle an Schadstoffen wie Schwefel, die eine ernsthafte Gefahr für Gesundheit und Umwelt darstellen.

Die meisten Kraftwerke in Nord-Amerika und Europa verbrennen Petcoke nicht als Brennstoff, weil es so umweltschädlich ist. Es ist ein Abfallprodukt, das praktisch kostenlos zu haben ist. Nicht nur Alberta selber, sondern auch Städte wie Detroit und Chicago, wo grosse US-Raffinerien stehen, versinken buchstäblich in Petcoke, und zwar aufgrund der erhöhten Öl-Produktion aus Albertas Teersänden.

Raffinerien, die dieses dreckige Abfallprodukt nicht verkaufen können, exportieren grosse Mengen einfach an energiehungrige Drittweltländer wie Indien. Laut jüngsten Enthüllungen von der Associated Press verschiffte die USA 2016 mehr als 8 Mio. Tonnen Petcoke nach Indien. Das ist etwa 20 mal so viel wie 2010. Diese News hat wiederum Indiens Umweltschutzbehörde dazu veranlasst, Labortests über das importierte Petcoke durchzuführen und es wurde 17 mal so viel Schwefel wie bei den Höchstgrenzen von Kohle gefunden, sowie erschütternde 1.380 mal so viel Schwefel wie bei den Höchstgrenzen von Diesel. Jetzt kämpft Indien zurück, da die Regierung nun plant, die Petcoke-Importe zu drosseln.



Laut dem Alberta Energy Regulator erreichten die Petcoke-Bestände 106 Mio. Tonnen im Jahr 2016. Die Unternehmen Suncor, Syncrude und CNRL betreiben Ölsandminen nahe Fort McMurray, die allesamt Upgrading-Verfahren im Einsatz haben, die Petcoke als Abfallprodukt produzieren. Etwa die Hälfte vom gesamten 2016 produzierten Petcoke stammt von Suncor, welches Unternehmen seit Jahrzehnten kleine Mengen davon in seinen Boilern der Minen nahe Fort McMurray verbrennen (2016 wurde ca. 11% der Jahresproduktion als Vorort-Brennstoff verwendet). Syncrude, welches Unternehmen etwa 20% vom gesamten Petcoke-Output 2016 produziert, berichtete, dass es etwa 21% seiner Petcoke-Produktion vor Ort verfeuert, ähnlich wie im Vorjahr. Beim Horizon Projekt von CNRL wird das gesamte Petcoke auf Halden gelagert und hatte 2016 einen Anteil von 10% an den gesamten Petcoke-Beständen.

Das Ölsand-Projekt von Suncor in Alberta. Meterhohe Schichten aus unbedecktem Petroleumkoks, ein Nebenprodukt aus dem Upgrading von Teersänden zu Schweröl. "Petcoke" ist zwischen 30-80% kohlenstoffintensiver als eine Gewichtseinheit Kohle.

MGX und Highbury wollen Metalle aus Petcoke extrahieren

Während die Metall-Konzentrationen in rohem Petcoke niedrig sind, verwendet Highbury sein fortgeschrittenes Knowhow über den thermochemischen Vergasungsprozess dank Erfahrungen mit existierender Pilotanlage im Grossmaßstab, sodass MGX unterstützt werden kann, ein Verfahren zu entwickeln, um Wasserstoffgas zu produzieren und Metalle in Form eines Nebenprodukts aus Asche zu konzentrieren. Highbury hat bereits ein Phase-1 Gutachten über mögliche Verfahren und Märkte für primäre und sekundäre Nebenprodukte abgeschlossen. Eine Phase-2 Studie hat begonnen, einschliesslich Analysen von Standorten, Laborergebnissen, fortgeschrittenem Prozessdesign und ersten Anlagendesignparamtern. MGX Präsident und CEO, Jared Lazerson, kommentierte in der heutigen Pressemitteilung:

“Ähnlich zu den Fortschritten vom Unternehmen während dem letzten Jahr bei der Aufbereitung von Abwasser-Solen und der Gewinnung von Mineralen, arbeiten MGX und Highbury nun zusammen, um ein Verfahren zu entwickeln, das Vergasungsmethoden einsetzt, um Metalle aus Petcoke zu extrahieren. Wir glauben, dass der Eintritt in einen unerschlossenen Markt mit dieser Grössenordnung sich perfekt mit unserer Geschäftsstrategie verbinden lässt, innovative Prozesse und Technologien zu entwickeln, um die neue Energiewirtschaft zu prägen."

Die Entwicklung vom detaillierten Prozess wird geleitet von Dr. Paul Watkinson, ein emeritierter Professor im Department of Chemical & Biological Engineering an der University of British Columbia und Mitbegründer von Highbury. Dr. Watkinson ist ein anerkannter Experte im Bereich Vergasung ("gasification") und beaufsichtigte die ersten Arbeiten über Ölsand-Vergasung Anfang der 1990er Jahre. Er ist auch ein Berufsingenieur, Mitglied beim Chemical Institute of Canada und Mitglied bei der Canadian Academy of Engineering. Für seine Forschungen hat er zahlreiche Auszeichnungen erhalten und veröffentlichte unzählige Artikel in Fachzeitschriften über Untersuchungen von Pilotanlagen zur Umwandlung von kohlenstoffhaltigen Feststoffen wie Kohle, Schiefer und Biomasse in gashaltige und flüssige Brennstoffe.

Highbury Energy Inc. ist ein innovatives Energie-Unternehmen, das auf die Entwicklung und den Einsatz von eneuerbaren Energieressourcen durch die Beschaffung und Umwandlung von Biomasse spezialisiert ist. Highbury hat eine geschützte Dampf-Vergasungstechnologie und ein patentiertes Gas-Säuberungssystem entwickelt, womit Biomasse in hochgradige Synthese- oder Brennstoff-Gase umgewandelt werden. Dieser robuste Prozess produziert ein wärmeerzeugendes Gas aus den meisten Arten organischer Materie, wie Holz oder landwirtschaftlichen Abfällen, und zwar ohne technischen Sauerstoff. Das gesäuberte Synthese-Gas kann sofort Erdgas in Industrieöfen und Verbrennungsanlage ersetzen. Alternativ kann das Syngas einen Verbrennungsmotor antreiben, um Elektrizität zu generieren, während die entstehende Wärme zum Heizen oder zur Kühlung verwendet werden kann. Syngas kann auch in hochwertige Flüssigbrennstoffe mit niedrigem Kohlenstoffanteil umgewandelt werden, wie z.B. Diesel oder Flugzeugtreibstoff, aber auch in Chemicalien wie Methanol oder Ethanol.

Schlusspunkt

Erstaunlich an der heutigen News ist, dass MGX nun auch danach strebt, Batteriemetalle (Vanadium, Nickel und Cobalt) aus Ölsand-Abfallprodukten zu gewinnen. Während Asche nur 1-3% von vergastem Petcoke ausmacht, wird seit den 1970ern darüber einschlägig berichtet, dass diese Asche hohe Konzentrationen an Vanadium (bis zu 65%), Nickel (bis zu 12%) und Cobalt (bis zu 0,4%) beinhaltet, während Wasserstoff ebenfalls als Nebenprodukt produziert wird. Wasserstoff ist eines der Hauptchemikalien, die bei der Ölsand-Produktion zum Einsatz kommt. Der Schlüssel wäre es, das rohe Petcoke an der Quelle zu verarbeiten und Wasserstoff für den sofortigen Einsatz vor Ort zu produzieren. Ein Grossteil der Kostenlast von Petcoke wird durch den Transport verursacht, der mit einer vor-Ort-Verarbeitung eliminiert werden könnte. Dies könnte sich erneut als einen genialen Schritt von MGX erweisen, indem ein riesiger Negativ-Punkt der heutigen Energiewirtschaft genommen wird und in etwas Positives umgewandelt wird.

MGX ist nun in allen Energie-Bereichen vertreten, ausser der Produktion von Energie an sich. Es ist ein echtes Greentech-Unternehmen, das zusammen mit seinen Partnern Industrieprozesse zur Marktreife entwickelt, die nicht nur robust sind, sondern auch einen Netto-Umweltvorteil mitsichbringen. Obwohl Petcoke eines der grössten Umwelt-Herausforderungen des heutigen Planeten darstellt, scheut sich MGX nicht davor, in diesen gigantischen Markt einzutreten, um dieses hochgiftige Abfallprodukt umweltfreundlicher zu machen, indem Schwermetalle extrahiert werden.

Vor kurzem wurde Christopher Wolfenberg in den Aufsichtsrat von MGX berufen, um den unternehmerischen Übergang zu einem globalen Energie- und Technologie-Konzern zu leiten. Wolfenberg ist Partner von der gigantischen Anwaltsfirma Fasken Martineau LLP. Davor war er Partner von der weltweit angesehenen Anwaltskanzlei Norton Rose Fullbright. Wolfenberg ist ein anerkannter Experte im Bereich Energie-M&A und -Finanzen, da er für Transaktionen im Wert von mehreren Milliarden Dollar verantwortlich war.

Die historische Geschichte von MGX im Jahr 2018 wird sein, wie das Unternehmen all seine Energie-Rohstoffe und -Ressource monetisiert. MGX wird zuweilen als General Electric (NYSE:GE) der neuen Energiewirtschaft tituliert – genau wie GE die Welt mit Turbinen und allen Arten von traditionellem Energiezubehör austattet.

MGX steht kurz davor, zum transformativsten Unternehmen seit Tesla zu werden, um die Energie-Industrie zu revolutionieren, und zwar indem strategische Ressourcen wie die hochgradige Driftwood Magnesium-Lagerstätte (8 Mio. Tonnen) kontrolliert werden, sowie einer der weltweit fortschrittlichsten Niedrigenergie-Nanoflotation/Filtrations-Technologien zur Extraktion von Lithium und anderen Metallen, wobei das Unternehmen auch der grösste Landbesitzer von Lithiumsolen in Nord-Amerika ist, sowie der neue Besitzer von der $50 Mio. teuren Zink-Luft-Batterie-Sparte von Teck Resources ist. Die Zukunft gehört MGX – und sie hat gerade erst begonnen.



Syncrude-Upgrader in Alberta (Quelle: Petroleum Coke: The Coal Hiding in the Tar Sands)







