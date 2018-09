MGX-Belmont erzielen bis zu 580 ppm Lithium in Sedimenten beim Kibby Basin Nevada Joint Venture

Weitere Suchergebnisse zu "Venture":

Laborergebnisse von Kern- und Wasserproben in Kürze erwartet

MGX Minerals Inc. und Belmont Resources Inc. veröffentlichten heute die Ergebnisse vom ersten Abschnitt, der mit einem Schlamm-Rotarybohrgerät bis in eine Tiefe von 387 m auf dem Kibby Basin Grundstück in Nevada, USA, abgeschlossen worden ist.

Die höchsten Lithium-Gehalte konnten in einem 91 m langen Bohrabschnitt in Tiefen zwischen 296-387 m angetroffen werden und erzielten durchschnittlich 390 ppm Lithium in dunklen grün-gräulichen Ton-Schlick-Sedimenten, einschliesslich einem Durchschnitt von 415 ppm Lithium in Tiefen von 338-369 m mit Spitzenwerten von 580 ppm Lithium.

Der zweite, darunterliegende Abschnitt vom KB-3 Bohrloch wurde mit einem Kernbohrer bis in eine Tiefe von 548 m abgeschlossen. Die Laborergebnisse von diesem 161 m langen Abschnitt stehen noch aus und werden noch dieses Monat erwartet. Insgesamt wurden 25 Proben repräsentativer Bohrkerne, bestehend aus Asche-Schichten, silicifizierten Sedimente und Pyrit-Magnetit-Zonen, ins Labor zur Analyse geschickt.

Am wichtigsten ist, dass insgesamt 10 Wasserproben in unterschiedlichen Tiefen zwischen 113-532 m gesammelt wurden, wobei die Laborergebnisse ebenfalls in Kürze erwartet werden. Sollten positive Lithium-Gehalte in diesen Wasserschichten (sog. Aquifers) nachgewiesen werden, beabsichtigt MGX den Einsatz seiner preisgekrönten Lithium-Extraktionstechnologie, die sich aktuell in der finalen Phase der kommerziellen Inbetriebnahme im kanadischen Alberta befindet.

Vollversion / Wasser-Proben werden aus Bohrloch KB-3 entnommen.



Vollversion / Frisch gezogene Bohrkerne von KB-3.



Vollversion / Sediment-Proben vom ersten Bohrabschnitt, die mit einem Schlamm-Rotarybohrgerät gesammelt wurden und die heute veröffentlichten Laborergebnisse von bis zu 580 ppm Lithium erzielten.

Die finale Zusammenstellung, nach Erhalt von weiteren Laborergebnissen, und die Ablaufplanung vom zweiten 2018-Bohrloch (KB-4) werden vorbereitet. Sobald wie möglich wird das Bohrgerät zur nächsten Zielstelle auf dem Kibby Basin Grundstück transportiert, um die Bohrungen wieder aufzunehmen.



MGX Minerals Inc.

#303 - 1080 Howe Street

Vancouver, BC, Canada V6C 2T1

Telefon: +1 604 681 7735

Email: jared@mgxminerals.com

www.mgxminerals.com

Aktien im Markt: 124.365.827



Chart

Kanada Symbol (CSE): XMG

Aktueller Kurs: $0,76 CAD (11.09.2018)

Marktkapitalisierung: $95 Mio. CAD



Chart

Deutschland Symbol / WKN (Tradegate): 1MG / A12E3P

Aktueller Kurs: €0,506 EUR (11.09.2018)

Marktkapitalisierung: €63 Mio. EUR

Unternehmensdetails

Belmont Resources Inc.

Suite 600 - 625 Howe Street

Vancouver, BC, V6C2T6 Kanada

Telefon: +1 604 683 6648

Email: gmusil@belmontresources.com

www.belmontresources.com

Aktien im Markt: 85.165.620



Chart

Kanada-Symbol (TSX.V): BEA

Aktueller Kurs: $0,07 CAD (11.09.2018)

Marktkapitalisierung: $6 Mio. CAD



Chart

Deutschland-Symbol / WKN (Frankfurt): L3L1 / A1JNZE

Aktueller Kurs: €0,045 EUR (11.09.2018)

Marktkapitalisierung: €4 Mio. EUR

Disclaimer: Bitte lesen Sie die vollständigen Disclaimers in beiden vollständigen Research Reports als PDF (hier und hier), da fundamentale Risiken und Interessenkonflikte vorherrschen. Der Autor, Stephan Bogner, hält Aktien sowohl von MGX Minerals Inc. als auch von Belmont Resources Inc. und wurde von Zimtu Capital Corp. für die hiesigen Ausführungen bezahlt, welches Unternehmen ebenfalls Aktien von MGX Minerals Inc. und Belmont Resources Inc. besitzt.