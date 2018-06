METRO-Aktie: Leerverkäufer Pelham Capital zieht sich wieder zurück - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Leerverkäufer Pelham Capital Ltd hat Netto-Leerverkaufsposition in Aktien der METRO AG stark gekürzt:



Die Leerverkäufer von Pelham Capital Ltd haben sich aus ihrem Short-Engagement in den Aktien des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) spürbar zurückgezogen.



Die Finanzprofis von Pelham Capital Ltd mit Sitz in London, England, haben am 01.06.2018 ihre Netto-Leerverkaufsposition von 1,06% auf 0,89% der METRO-Aktien gesenkt.



Aktuell halten die Leerverkäufer der Hegdefonds folgende Netto-Leerverkaufspositionen in den METRO-Aktien:









1,92% Hengistbury Investment Partners LLP (11.05.2018)1,14% Marshall Wace LLP (17.05.2018)1,10% Citadel Europe LLP (23.05.2018)0,89% Pelham Capital Ltd (01.06.2018)0,81% BlackRock Investment Management (UK) Limited (04.05.2018)0,50% Citadel Advisors LLC (15.05.2018)Gesamte Netto-Leerverkaufspositionen in den Aktien von METRO: mindestens 6,36%. Quoten unter 0,50% werden in unserer Berichterstattung als nicht meldepflichtig nicht berücksichtigt.Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:11,56 EUR -0,39% (05.06.2018, 10:48)Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:11,60 EUR +0,13% (05.06.2018, 10:59)ISIN METRO-Aktie:DE000BFB0019WKN METRO-Aktie:BFB001Ticker-Symbol METRO-Aktie:B4BMETRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (05.06.2018/ac/a/d)