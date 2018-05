METRO-Aktie: Konzernchef Olaf Koch schlägt wieder zu - Aktiennews

Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Bei der Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) war zuletzt ein neuer Insiderkauf zu beobachten.

Am 15.05.2018 hat Vorstand Olaf Koch ein Paket von rund 90.000 METRO-Aktien zum Kurs von 11,55 EUR erworben, was somit einem Transaktionsvolumen von knapp 1.039.500,00 EUR entspricht. Der Vorstand hat schon mehrmals Anteile gekauft.

Jürgen Elfers, Aktienanalyst der Commerzbank, hat nach Investorenveranstaltungen mit Konzernchef Olaf Koch sein Votum für die Aktie bei "hold" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Koch habe die Probleme des Unternehmens in glaubhafter Manier angesprochen, so Elfers in der Analyse vom 18.05.2018. Jetzt müsse der Konzern jedoch mehrere Quartale solide Gewinne ausweisen, um die Glaubwürdigkeitsprobleme wieder aus dem Weg zu räumen. Dies könne dauern, insbesondere weil die Resultate von Cash & Carry in Russland wieder die Gewinnentwicklung im zweiten Geschäftshalbjahr belasten könnten.

Börsenplätze METRO-Aktie:

Xetra-Aktienkurs METRO-Aktie:

11,55 EUR +0,52% (22.05.2018, 11:05)

Tradegate-Aktienkurs METRO-Aktie:

11,525 EUR -0,60% (22.05.2018, 11:19)

ISIN METRO-Aktie:

DE000BFB0019

WKN METRO-Aktie:

BFB001

Ticker-Symbol METRO-Aktie:

B4B

Kurzprofil METRO AG:

METRO (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B) ist ein führender internationaler Spezialist für den Groß- und Lebensmittelhandel. Das Unternehmen ist in 35 Ländern aktiv und beschäftigt weltweit mehr als 150.000 Mitarbeiter. Im Geschäftsjahr 2016/17 erwirtschaftete METRO einen Umsatz von rund 37 Mrd. Euro. Das Unternehmen liefert maßgeschneiderte Lösungen für die lokalen und internationalen Bedürfnisse seiner Groß- und Einzelhandelskunden. Mit seinen Vertriebsmarken METRO/MAKRO Cash & Carry und Real sowie Belieferungsservices und Digitalisierungsinitiativen setzt METRO die Standards von morgen: für Kundenfokussierung, digitale Lösungen und tragfähige Geschäftsmodelle. (22.05.2018/ac/a/d)