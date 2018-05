Weitere Suchergebnisse zu "Metro St":

Haar (aktiencheck.de) - METRO-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":



Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Großhandels- und Lebensmittelspezialisten METRO AG (ISIN: DE000BFB0019, WKN: BFB001, Ticker-Symbol: B4B).



METRO-Chef, Olaf Koch, greife erneut bei seiner eigenen Aktie zu. Nachdem er bereits im Sommer 2017 bei Kursen von 18,31 Euro für rund 1 Mio. Euro Aktien des eigenen Unternehmens gekauft habe, habe der "Chefkoch" bei METRO nunmehr erneut zugelegt. Er kaufe wiederum Aktien für rund 1 Mio. Euro bei einem Kurs von 11,55 Euro. Selbst für angestellte MDAX-Vorstände sei ein Betrag von 1 Mio. Euro viel Geld.



Auch die Investmentgesellschaft Axxion scheine von METRO überzeugt zu sein. Aus diesem Haus sei jüngst eine Stimmrechtsüberschreitung von über 3% erfolgt. Hinter dem Investment dürfte vor allem das Flaggschiff von Frank Fischer stehen - der Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen - der inzwischen auf ein Volumen von knapp 2,9 Mrd. Euro gewachsen sei und 2017 einen riesen Erfolg mit STADA gefeiert habe.









Unser Favorit METRO ist auf aktuellem Niveau erneut kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.05.2018)