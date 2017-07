MDAX – was macht der heimliche Star?

Der MDAX war in den vergangenen Jahren der heimliche Börsenstar in Deutschland. Während der DAX in den vergangenen drei Jahren rund 27 Prozent an Wert zulegte, kletterte der MDAX um fast das doppelte, also 52 Prozent. Die runde Marke von 25.000 Punkten war für den Index zunächst jedoch zu hoch. Seit drei Monaten stagniert der Index. In unserer-Liste finden interessierte Anleger einen Put Optionsschein mit der WKN(Basispreis 25.000), doch werfen wir auch einen genaueren Blick auf die Analyse von Frank Sterzbach im

Der MDAX beinhaltet insgesamt 50 Aktien von Unternehmen mit einer mittelgroßen Marktkapitalisierung. Schwergewicht im MDAX ist aktuell die Aktie der Airbus Group mit einem Index-Anteil von 10 Prozent.

Generell wird der MDAX dominiert von Aktien exportstarker Industrie-Unternehmen, welche einen Anteil von etwa 35 Prozent ausmachen. Stichwort Saisonalität. Laut Statistik der letzten Jahrzehnte sind der August und der September die beiden schlechtesten Monate im Verlauf eines Börsenjahres. Unterliegen die Aktienmärkte in den kommenden Spätsommer-Wochen tatsächlich einmal mehr dieser saisonalen Schwächephase, dürfte sich auch der in den vergangenen Jahren so erfolgreiche MDAX dieser kaum entziehen können.

Seit Juni abwärts

Ende Juni verließ der Kurs des MDAX einen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal Richtung Süden. Aktuell befindet sich der Kurs des deutschen Nebenwerteindex in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, dessen obere Begrenzungslinie bei etwa 25.100 Punkten verläuft. Das aktuelle Monatshoch wurde bei 25.219 Punkten markiert.

Fünf-Jahres-Chart des MDAX

Quelle: Vontobel Blog / eigene Recherche