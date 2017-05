Intakter übergeordneter Aufwärtstrend im MDAX

Kurzfristiges Dreifach-Top am Allzeit-Hoch

derzeigt sich weiterhin dynamisch und im schier „unaufhaltsamen“. Die zuletzt an dieser Stelle mehrmals prognostizierte(vgl. D&R-Analysen der letzten Wochen & Monate) setzte sich nachhaltig fort.Trotzdem gilt es nach wie vor dasmittels Stopps und Take-Profit-Marken fortzuführen. Kurzfristige Gewinnmitnahmen könnten denkurzfristig bis zur Rangeziehen.Kritisch wird es allerdings erst richtig bei Notierungen unterhalb der. Der MDAX würde darunter wieder in dievom Oktober 2014 bis Dezember 2016 eintauchen.Wir sehen im deutschen Mid-Cap Index seit Montag (mal wieder) eine. Weiterhin aberDasschafft immer noch Luft bisIndexpunkte. Dieverläuft bei. Derbleibt damit auch diese Woche weiterDiebefinden sich imunisono im. Derist. Dies stützt die These, das Risikomanagement nicht außer Acht zu lassen.Auch die Kerzenformation seit Montag dieser Woche mitweist darauf hin.– kurzfristig mahnt dieallerdings vorBesuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html