MDAX (spezial): Deutlicher Puffer nach unten

Intakter übergeordneter Aufwärtstrend im MDAX

Kurzfristiges Warten auf die Frankreich-Wahl

der deutschezeigt sich weiterhin im. Die zuletzt an dieser Stelle prognostizierte(vgl. D&R-Analysen der letzten Wochen & Monate) setzte sich fort.Die britische Premierministerinhat überraschend Neuwahlen angesetzt. Diese sollen bereits am 8. Juni stattfinden. Am gestrigen Mittwoch haben die Abgeordneten den Weg dafür frei gemacht. Diewirft zudem weitere Schatten voraus.Daneben „gibt es ja noch“ EZB-Chef. Dieser muss die Kapitalmärkte nun behutsam auf dievorbereiten.Somit gilt nach wie vor dasfortzuführen.könnten den MDAX kurzfristig bis zur Rangeziehen. Kritisch wird es allerdings erst richtig bei Notierungen unterhalb derDer MDAX würde darunter wieder in dievom Oktober 2014 bis Dezember 2016 eintauchen. Wir sehen imaktuell eine. Kein Grund zur übereilten Panik. Aber einl.Dasschafft immer noch Luft bisIndexpunkte. Dieverläuft bei. Der übergeordnete Trend ist intakt. Aberund ein „gewisser“ sorgen allerdings weiterhin füran den Kapitalmärkten.Besuchen Sie uns auch auf der DONNER & REUSCHEL Homepage: https://www.donner-reuschel.de/unsere-angebote/asset-management/technische-analyse.html