MDAX auf Rekordhoch

auch in der zweiten Börsenreihe gibt es einen neuen Rekord: Am vergangenen Freitag überwindet der MDAX die Marke von 28.700 Punkten und markierte damit ein neues Allzeithoch. Aktuell notiert der Index der mittelgroßen Werte etwas tiefer, befindet sich bei rund 28.670 Punkten immer noch komfortable 0,7 Prozent im Plus.



Dabei profitiert der MDAX auch davon, dass die Mitglieder des 60 Werte starken Index aus den unterschiedlichsten Branchen stammen. So bildet der MDAX etwa Banken und Versicherungen, Immobilienkonzerne, Autozulieferer und Tech-Werte ab. EUWAX

Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.