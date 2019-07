MDAX: Mehr als nur ein Widerstand

Der Bereich um 26000 Punkte beweist sich als Widerstand. Das ist nicht das einzige Problem, gegen das der MDAX kämpft. Berichtssaison und Saisonalität sind weitere. Mit einem Open End Turbo Short auf einen fallenden MDAX könnte sich eine Trading-Chance von 66 Prozent ergeben.

Der MDAX ist der zweitwichtigste deutsche Aktienindex. Er spiegelt die Entwicklung der 60 größten Unternehmen wider, die bei Marktkapitalisierung und Orderbuchumsatz nach den 30 DAX-Unternehmen folgen. Im September 2018 wurde der MDAX von 50 auf 60 Werte erweitert, um einige zuvor nur im TecDAX geführte Unternehmen hier zusätzlich aufzunehmen.

Für das deutsch-französische Luftfahrtunternehmen Airbus mit Sitz in Toulouse gilt eine Sonderregelung: Ihm ist der Aufstieg in den DAX verwehrt. Denn der Hauptsitz des Unternehmens liegt im Ausland und der Hauptumsatz findet an der Euronext statt. Aufgrund ihrer hohen Gewichtung von 10,4 Prozent übt die Airbus-Aktie aber einen starken Einfluss im Index aus.

Gut ein Drittel im MDAX sind mittelgroße Industrieunternehmen. Bei der Gewichtung folgen Deutsche Wohnen (4,6 Prozent) und Symrise (4,5 Prozent) sowie MTU Aero Engines (4,3 Prozent) und Hannover (3,5 Prozent). Weil der MDAX nach der Marktkapitalisierung gewichtet ist, ändert sich die Gewichtung der Aktien aber mit jeder Neuberechnung des MDAX.

Während es um die wirtschaftliche Auseinandersetzung zwischen den USA und China seit dem G20-Gipfel Anfang des Monats etwas ruhiger geworden ist, dürfte dieses Thema sicherlich schon bald wieder präsenter sein. Aktuell ist allerdings die Zurückhaltung der Anleger eher auf die anstehenden Sitzungen der Notenbanken in den USA und in Europa zurückzuführen.

Daneben rückt die Quartalszahlensaison jetzt mehr und mehr in den Fokus. Hierzulande sorgten mehrere Gewinnwarnungen jedoch für lange Gesichter. Zudem könnte sich die Situation am deutschen Aktienmarkt auch aus saisonaler Sicht wieder eintrüben, da mit August und September der beiden schwächsten Börsenmonate unmittelbar bevorstehen.

MDAX (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Zum Chart

Auch beim deutschen Nebenwerte-Index MDAX trübte sich das technische Bild zuletzt ein. So kämpfte der Index bereits seit Ende April mit der markanten Widerstandszone im Bereich um rund 26000 Punkte. Diese Region zeigte sich in den letzten beiden Jahren immer wieder als deutliche Unterstützung oder eben als Widerstand. Aktuell beweist sich die Marke wieder als Hürde.

Aufgrund zunehmender Warnsignale könnte diese Marke momentan nicht allzu rasch überwunden wurden. Auch im Hinblick auf den saisonalen Verlauf der Aktienmärkte wäre ein erneuter Rücksetzer denkbar, der den Index auf längere Sicht sogar bis zu den Tiefs vom Jahresstart um 21160 Punkte drücken könnte. Eine erste Rücklaufzone wäre um 24500 Punkte auszumachen.

MDAX (Wochenchart in Punkten)

Wichtige Chartmarken Widerstände: 26103 // 26215 // 27366 Unterstützungen: 25677 // 24492 // 21161

Fazit

Mit einem Open End Turbo Short (WKN CQ2GL0) könnten risikofreudige Anleger, die von einem fallenden MDAX ausgehen, überproportional mit einem Hebel von 12,2 profitieren. Der Abstand zur Stopp-Loss-Barriere beträgt dabei 8,0 Prozent. Der Einstieg in diese sehr spekulative Position bietet sich stets unter der Beachtung eines risikobegrenzenden Stoppkurses an.

Dieser könnte im Basiswert bei 26200 Punkten platziert werden. Im Open End Turbo Short ergibt sich ein Stoppkurs bei 1,70 Euro. Unter 25700 Punkten könnte er zur Absicherung bereits auf Einstandsniveau nachgezogen werden. Ein Trading-Ziel nach unten könnte sich weiter um 24500 Punkte ergeben. Für diese spekulative Idee beträgt das Chance-Risiko-Verhältnis 2,7 zu 1.

Strategie für fallende Kurse WKN: CQ2GL0

Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,05 - 2,16 Euro

Emittent: Citigroup Basispreis: 27902,27 Euro

Basiswert: MDAX KO-Schwelle: 27902,27 Euro

akt. Kurs Basiswert: 25845,12 Punkte Laufzeit: Open end

Kursziel: 3,40 Euro Hebel: 12,2

Kurschance: + 66 Prozent Quelle: Citigroup

Urheberrecht / Bildmaterial:

Wir verwenden Bildmaterial von folgenden Anbietern:

www.fotolia.de

www.istockphoto.de

Wir verwenden Charts von folgenden Anbietern:

www.tradesignalonline.de

www.market-maker.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.