MDAX: Lieber erstmal abwarten!

Der MDAX war am 14. August mit einem Punktestand von 27781,2 aus dem Handel gegangen. Heute ging es für den MDAX (DE0008467416) mit +0,62 %

weiter. Derzeit notiert der Index aus Deutschland bei einem Punktestand von 27707,71. Händler erwarten, dass sich der Trend der jüngsten Entwicklung fortsetzt.

Tagesgewinner sind dabei die Werte von Varta, Delivery Hero sowie United Internet. Die Kurse sind um +5,91 %, +4,29 % sowie +4,04 % nach

oben marschiert. Tagesverlierer sind die Titel thyssenkrupp AG, K+S AG, CANCOM SE. Die Abschläge belaufen sich auf -16,17 %, -9,32 %, -6,39 %.

Varta Technische Analyse:

Varta erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 56,44 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "Elektrische Ausrüstung"-Branche sind im Durchschnitt um -0,78 Prozent gefallen, was eine Outperformance von +57,22 Prozent im Branchenvergleich für Varta bedeutet. Der "Industrie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 56,78 Prozent im letzten Jahr. Varta lag 0,33 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die ähnliche Rendite im Sektorvergleich und die Überperformance im Branchenvergleich führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.

Delivery Hero Analysteneinschätzung:

Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber Delivery Hero. Es gab insgesamt neun positive und drei negative Tage. An zwei Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten (in den vergangenen ein bis zwei Tagen) über das Unternehmen sind jedoch vornehmlich neutral. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält Delivery Hero daher eine "Buy"-Einschätzung. Die Optimierungsprogramme haben in der gleichen Zeit mehrere bestätigte Handelssignale berechnet, wobei die Mehrzahl in die "Sell"-Richtung zeigte. Die Häufung der Verkaufsignale führt auch zu einer "Sell" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält Delivery Hero von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Hold"-Rating.

United Internet Relative Strength Index:

Der Durchschnitt des Schlusskurses der United Internet-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 31,95 EUR. Der letzte Schlusskurs (40,37 EUR) weicht somit +26,35 Prozent ab, was einer "Buy"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen (38,25 EUR) liegt der letzte Schlusskurs ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+5,54 Prozent Abweichung). Die United Internet-Aktie wird somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Buy"-Rating bedacht. Unterm Strich erhält erhält die United Internet-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Buy"-Rating.

