MDAX im Korrekturmodus?

Auf Sicht der vergangenen drei Jahre konnte der MDAX um 51 Prozent klettern. Zum Vergleich: Der DAX, welcher die 30 größten börsennotierten Unternehmen in Deutschland beherbergt, legte auf Sicht der vergangenen drei Jahre lediglich um 27 Prozent zu. Der MDAX beinhaltet insgesamt 50 Aktien von Unternehmen mit einer mittelgroßen Marktkapitalisierung. Schwergewicht im MDAX ist aktuell die Aktie der Airbus Group mit einem Index-Anteil von 10 Prozent. Generell wird der MDAX dominiert von Aktien exportstarker Industrie-Unternehmen, welche einen Anteil von etwa 35 Prozent ausmachen. Stichwort Saisonalität. Laut Statistik der letzten Jahrzehnte sind der August und der September die beiden schlechtesten Monate im Verlauf eines Börsenjahres. Unterliegen die Aktienmärkte in den kommenden Spätsommer-Wochen tatsächlich einmal mehr dieser saisonalen Schwächephase, dürfte sich auch der in den vergangenen Jahren so erfolgreiche MDAX dieser kaum entziehen können.

Seit Juni abwärts



Ende Juni verließ der Kurs des MDAX einen mittelfristigen Aufwärtstrendkanal Richtung Süden. Aktuell befindet sich der Kurs des deutschen Nebenwerteindex in einem kurzfristigen Abwärtstrendkanal, dessen obere Begrenzungslinie bei etwa 25.100 Punkten verläuft. Das aktuelle Monatshoch wurde bei 25.219 Punkten markiert. Mit einem Faktor-Zertifikat Short auf den MDAX (WKN VN1J5W) können sehr kurzfristig orientierte wie sehr risikofreudige Anleger, die von einem schnell sinkenden MDAX in den kommenden Spätsommer-Wochen ausgehen, mit einem Hebel von 10 überproportional davon profitieren. Kann der MDAX indes das Monatshoch bei 25.219 Zählern überwinden, scheint ein sofortiger Ausstieg aus dem Zertifikat ratsam.

Tageschart: MDAX (in Punkten)