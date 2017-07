MDAX® (Daily) - Spitz auf Knopf

Interesse an einer täglichen Zustellung unseres Newsletters?





Der Blick auf den Chart des MDAX® lässt Anleger derzeit den Atem anhalten. Kommt eszur Toppbildung und damit zum Ende der in den vergangenen Monaten dominierenden Haussebewegung?Vieles fehlt für dieses Szenario zumindest nicht mehr. So testet der Aktienindex aktuellbereits die Nackenlinie einer möglichen Schulter-Kopf-Schulter-Formation, die sichdurch die jüngsten Tiefs vom Mai (24.407 Punkte) und Juni (24.358 Punkte) definiert.Ein Rutsch unter diese Marken würde ein kalkulatorisches Abschlagspotential von rund1.400 Punkten freisetzen und damit unmittelbar den Blick auf ein wichtiges Halteclusterlenken, das für die längerfristigen Perspektiven entscheidend ist. In diesen Bereichfällt neben der 200-Tages-Linie (akt. bei 23.191 Punkten) nämlich auch der bisherintakte Basisaufwärtstrend seit 2011 (akt. bei 23.002 Punkten). Die technischen Indikatorenmahnen dabei zur Vorsicht. Sowohl der Stochastik als auch der MACD sind auf Tagesbasiszuletzt wieder auf „Verkaufen“ geschwenkt, auf Wochenbasis dominieren ohnehin die„short“-Signale. Um die drohende negative Weichenstellung noch zu vermeiden, mussein Sturz unter die o. g. Nackenlinie zwingend vermieden werden.