MAG Silver zieht positive Bilanz für 2016

Weitere Suchergebnisse zu "Silber":

Der in Mexiko operierende kanadische Silber-Explorer MAG Silver (ISIN: CA55903Q1046 / TSX: MAG) hat in der vergangenen Woche Bilanz gezogen und seine Geschäftszahlen für das Jahr 2016 vorgelegt. Demnach konnte die Gesellschaft ihre Barmittelreserven mittels einer im vergangenen März durchgeführten 74,8 Mio. USD-Kapitalerhöhung um 83 % auf 138,3 Mio. USD steigern, so dass ihr letztlich ein Betriebskapital (‚Working Capital‘) in Höhe von 139,1 Mio. USD zur Verfügung stand. Somit sollte das Unternehmen in der Lage sein, ohne die Aufnahme zusätzlichen Eigen- oder Fremdkapitals den Erhalt seiner Liegenschaften sowie alle derzeit geplanten Bohr- und Entwicklungsprogramme über das kommende Jahr hinaus zu stemmen.

Außerdem wurden im zurückliegenden Jahr ca. 7,4 Mio. USD in die Entwicklung des gemeinsam mit dem britisch-mexikanischen Silberkonzern Fresnillo betriebenen ‚Juanicipio‘-Projekts im zentralmexikanischen Bundesstaat Zacatecas investiert. Dabei erhöhten sich die diesbezüglichen Ausgaben gegenüber dem Vorjahr um rund 47 %. Darüber hinaus wurden weitere 1,3 Mio. USD für die Erkundung und Bewertung der übrigen Explorationsprojekte der Gesellschaft aufgebracht, nachdem man 2015 noch 2,1 Mio. für diese Zwecke bereitgestellt hatte.

Letzten Endes stand für das Unternehmen ein Nettoverlust von 55,8 Mio. USD bzw. 71 US-Cents pro Aktie zu Buche, der damit mehr als dreimal so hoch ausfiel wie 2015 (16,8 Mio. USD bzw. 0.24 USD pro Aktie), was jedoch in erster Linie auf Sonderabschreibungen von 3,8 Mio. USD auf das ‚Guigui‘-Projekt sowie 44,9 Mio. USD auf die ‚Cinco de Mayo‘-Liegenschaft, beide im nordmexikanischen Bundesstaat Chihuahua, zurückzuführen war. Letztere hielt man für erforderlich, da weiterhin kein Ende des bereits seit 2012 andauernden Rechtstreits mit lokalen Grundbesitzern über den Zugang zur Liegenschaft abzusehen ist. Dennoch glaubt man bei MAG Silver nach wie vor an deren geologisches Potential und will daher nicht nur die Konzessionen beibehalten, sondern auch weiter für den Erhalt der Zugangsrechte kämpfen. Konkrete Explorationspläne für die Liegenschaft bestehen derzeit allerdings nicht.

Ansonsten gingen die nicht zahlungswirksamen, aktienbasierten Vergütungsaufwendungen um rund 27 % auf 2,3 Mio. USD zurück, während der im Zusammenhang mit Steuerrückstellungen und Währungsverlusten aufgelaufene anteilige Buchverlust am ‚Juanicipio‘-Projekt (44 %) nahezu unverändert bei 1,3 Mio. USD blieb.

„2016 war ein wirklich bedeutendes und herausragendes Jahr für MAG“, resümierte dessen Präsident und CEO George Paspalas. „Wir entdecken weiterhin Mineralisierungen mit hohem Potential unterhalb der ‚Valdecañas-Bonanza‘-Zone, die nach wie vor offen bleibt, und wir haben jetzt einen alternativen Projektspielraum, der den Wert des Projektes bei Inbetriebnahme erhöht.“ Im Übrigen werde man die starke Arbeitsbeziehung mit Fresnillo fortsetzen, derweil man sich nun allmählich in Richtung ‚Produktion‘ bewege. Zudem sei man sehr gespannt auf den Erfolg der Strategie, mit der man einige ‚Greenfield‘-Explorationsziele auf der ‚Juanicipio‘-Liegenschaft zu erkunden gedenke.

Wie bereits Anfang März gemeldet, denkt man bei MAG - https://www.youtube.com/watch?v=JzFA0y0Mz4c - derzeit gemeinsam mit Mehrheitspartner Fresnillo (56 %) über alternative Abbaupläne und eine Ausdehnung des ‚Juanicipio‘-Projektes nach. Dabei ist u.a. eine Aufstockung der Verarbeitungskapazität der geplanten Erzmühle von 2.650 auf 4.000 Tonnen pro Tag sowie die Niederbringung eines zusätzlichen internen Blindschachts (‚Winze‘) zwecks Beschleunigung des Zugangs zu tiefer gelegenen Erzzonen im Gespräch. Mit einer formalen Genehmigung der Pläne durch das Fresnillo-Direktorium wird noch im Laufe dieses Quartals gerechnet. Bei MAG arbeitet man daher bereits an einer überarbeiteten Ressourcenschätzung und einem neuen technischen Bericht, die zusammen mit der Projektgenehmigung vorliegen dürften. Außerdem soll das Technische Komitee des ‚Juanicipio‘-Joint-Ventures in seiner nächsten Sitzung noch einem für dieses Jahr geplanten 20.000 m-Explorationsbohrprogramm zustimmen.

Derweil kommen die Arbeiten an der unterirdischen Abgangsrampe auf der ‚Juanicipio‘-Liegenschaft weiterhin zügiger voran als geplant, so dass man im Dezember bereits die obersten Ausläufer der ‚Valdecañas‘-Ader erreichen und mit der Entwicklung der dortigen Liegendschicht (‚Footwall‘) beginnen konnte.

Viele Grüße

Ihr

Jörg Schulte





Gemäß §34 WpHG weise ich darauf hin, dass JS Research oder Mitarbeiter des Unternehmens jederzeit eigene Geschäfte in den Aktien der vorgestellten Unternehmen erwerben oder veräußern (z.B. Long- oder Shortpositionen) können. Das gilt ebenso für Optionen und Derivate, die auf diesen Wertpapieren basieren. Die daraus eventuell resultierenden Transaktionen können unter Umständen den jeweiligen Aktienkurs des Unternehmens beeinflussen. Die auf den "Webseiten", dem Newsletter oder den Research-Berichten veröffentlichten Informationen, Empfehlungen, Interviews und Unternehmenspräsentationen werden von den jeweiligen Unternehmen oder Dritten (sogenannte "third parties") bezahlt. Zu den "third parties" zählen z.B. Investor Relations- und Public Relations-Unternehmen, Broker oder Investoren. JS Research oder dessen Mitarbeiter können teilweise direkt oder indirekt für die Vorbereitung, elektronische Verbreitung und andere Dienstleistungen von den besprochenen Unternehmen oder sogenannten "third parties" mit einer Aufwandsentschädigung entlohnt werden. Auch wenn wir jeden Bericht nach bestem Wissen und Gewissen erstellen, raten wir Ihnen bezüglich Ihrer Anlageentscheidungen noch weitere externe Quellen, wie z.B. Ihre Hausbank oder einen Berater Ihres Vertrauens, hinzuzuziehen. Deshalb ist auch die Haftung für Vermögensschäden, die aus der Heranziehung der hier behandelten Ausführungen für die eigenen Anlageentscheidungen möglicherweise resultieren können, kategorisch ausgeschlossen. Die Depotanteile einzelner Aktien sollten gerade bei Rohstoff- und Explorationsaktien und bei gering kapitalisierten Werten nur so viel betragen, dass auch bei einem Totalverlust das Gesamtdepot nur marginal an Wert verlieren kann.

Besonders Aktien mit geringer Marktkapitalisierung (sogenannte "Small Caps") und speziell Explorationswerte sowie generell alle börsennotierten Wertpapiere sind zum Teil erheblichen Schwankungen unterworfen. Die Liquidität in den Wertpapieren kann entsprechend gering sein. Bei Investments im Rohstoffsektor (Explorationsunternehmen, Rohstoffproduzenten, Unternehmen die Rohstoffprojekte entwickeln) sind unbedingt zusätzliche Risiken zu beachten. Nachfolgend einige Beispiele für gesonderte Risiken im Rohstoffsektor: Länderrisiken, Währungsschwankungen, Naturkatastrophen und Unwetter (z.B. Überschwemmungen, Stürme), Veränderungen der rechtlichen Situation (z.B. Ex- und Importverbote, Strafzölle, Verbot von Rohstoffförderung bzw. Rohstoffexploration, Verstaatlichung von Projekten), umweltrechtliche Auflagen (z.B. höhere Kosten für Umweltschutz, Benennung neuer Umweltschutzgebiete, Verbot von diversen Abbaumethoden), Schwankungen der Rohstoffpreise und erhebliche Explorationsrisiken.

Disclaimer: Alle im Bericht veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die besprochenen Aktien, noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Dieser Bericht gibt nur die persönliche Meinung von Jörg Schulte wider und ist auf keinen Fall mit einer Finanzanalyse gleichzustellen. Bevor Sie irgendwelche Investments tätigen, ist eine professionelle Beratung durch ihre Bank unumgänglich. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber und seine Mitarbeiter für vertrauenswürdig erachten. Für die Richtigkeit des Inhalts kann trotzdem keine Haftung übernommen werden. Für die Richtigkeit der dargestellten Charts und Daten zu den Rohstoff-, Devisen- und Aktienmärkten wird keine Gewähr übernommen. Es gelten ausschließlich die Englischen Originalmeldungen.